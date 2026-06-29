Mỹ - Iran ngừng tập kích, nối lại đàm phán tại Qatar

(VTC News) -

Theo Axios dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ, hai bên thống nhất chấm dứt các cuộc tấn công lẫn nhau sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 11 ngày liên tiếp đối mặt nguy cơ đổ vỡ vì những vụ tập kích mới và tuyên bố cứng rắn từ Tổng thống Donald Trump.

“Mỹ và Iran đã quyết định dừng toàn bộ các hoạt động quân sự trực tiếp”, vị quan chức cho biết, sử dụng thuật ngữ quân sự "kinetic activity" để chỉ các cuộc không kích và tấn công vũ trang.

Các quan chức Mỹ, Pakistan, Qatar tại Thuỵ Sĩ. (Ảnh: AP)

Một quan chức khác của Mỹ nói rằng cả hai bên sẽ “tạm thời xuống thang”, đồng thời khẳng định các tàu thuyền hiện có thể lưu thông tự do qua eo biển Hormuz trong khi các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp tục được triển khai.

Nguồn tin am hiểu vấn đề xác nhận cuộc gặp tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar vào ngày 30/6. Ban đầu, các cuộc thảo luận được lên kế hoạch tổ chức tại Thụy Sĩ và tập trung vào chương trình hạt nhân Iran, nhưng căng thẳng leo thang gần đây khiến nội dung ưu tiên chuyển sang vấn đề an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Theo bản ghi nhớ (MOU) được hai bên ký kết trước đó, Iran cam kết nỗ lực bảo đảm hoạt động đi lại an toàn của các tàu thương mại qua eo biển Hormuz. Đổi lại, Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran.

Trong vòng đàm phán tại Thụy Sĩ tuần trước, phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu cũng nhất trí thiết lập một “đường dây nóng” giữa quân đội Mỹ và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm phối hợp kiểm soát giao thông hàng hải tại khu vực chiến lược này.

Tuy nhiên, đến ngày 27/6, cơ chế liên lạc trực tiếp nói trên vẫn chưa được đưa vào vận hành, trong khi Iran tiếp tục khẳng định các tàu thuyền phải phối hợp với Tehran trước khi đi qua eo biển Hormuz.

Ông Nick Stewart, trưởng nhóm kỹ thuật của Mỹ, dự kiến sẽ tham dự cuộc họp tại Doha cùng các đại diện Iran để tiếp tục xử lý những bất đồng còn tồn tại và tìm giải pháp duy trì lệnh ngừng bắn lâu dài.