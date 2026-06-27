Thêm tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz, Vùng Vịnh lại căng thẳng

(VTC News) -

Theo báo cáo từ thuyền trưởng gửi lúc 8h00 GMT, vụ việc xảy ra tại tuyến hàng hải chiến lược ngoài khơi bán đảo Musandam của Oman. UKMTO cho biết con tàu bị hư hại tại khu vực buồng lái, song toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn và không ghi nhận sự cố tràn dầu hay ô nhiễm môi trường.

Thêm tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz. (Ảnh minh hoạ: Anadolu Agency)

Giới chức hàng hải Anh khuyến cáo các tàu thuyền hoạt động trong khu vực cần nâng cao cảnh giác và nhanh chóng báo cáo mọi dấu hiệu bất thường khi cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Trong một diễn biến liên quan, Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết ngày càng nhiều tàu thuyền đang xin giấy phép của Tehran để đi qua eo biển Hormuz, sau khi một số phương tiện không được cấp phép trước đó bị lực lượng Iran bắn cảnh cáo.

Căng thẳng tại Vùng Vịnh tiếp tục leo thang khi Bahrain cáo buộc Iran thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ nước này, gọi đây là hành động “vi phạm nghiêm trọng” làm suy yếu các nỗ lực hạ nhiệt tình hình trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng tuyên bố “lên án mạnh mẽ nhất” các vụ tấn công nhằm vào Bahrain, sau những thông tin cho rằng máy bay không người lái được phóng từ Iran đã nhắm vào quốc gia vùng Vịnh này.

Qatar và Kuwait cũng lên tiếng chỉ trích các cuộc tấn công bị cho là do Iran thực hiện, thể hiện sự ủng hộ đối với Bahrain.

Song song với đó, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố lực lượng nước này tấn công các mục tiêu liên quan đến Mỹ trong khu vực để đáp trả các cuộc không kích của Washington, đồng thời cáo buộc Mỹ vi phạm bản ghi nhớ về chấm dứt chiến sự.

Tại Lebanon, truyền thông địa phương cho biết Israel tiếp tục không kích các khu vực gần Markaba và Nabatieh al-Fawqa, bất chấp thỏa thuận khung vừa được ký kết tại Washington.