Mỹ có thể đang lên kế hoạch kiểm soát kho vật liệu hạt nhân của Iran

Theo CBS, chính quyền Tổng thống Trump đang xây dựng các phương án và lựa chọn nhằm kiểm soát hoặc thu giữ vật liệu hạt nhân của Iran, trong bối cảnh chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel dẫn đầu nhằm vào Tehran bước vào giai đoạn tiếp theo.

Thời điểm thực hiện bất kỳ chiến dịch nào như vậy vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, kế hoạch tập trung vào khả năng triển khai lực lượng từ Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Liên quân Mỹ (JSOC), đơn vị tinh nhuệ thường được giao các nhiệm vụ chống phổ biến các vũ khí nhạy cảm.

Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết việc chuẩn bị là trách nhiệm của Lầu Năm Góc. Trong khi đó Người phát ngôn của Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong một bài đăng trên Truth Social tối 20/3, ông Trump viết: “Chúng ta đang rất gần đạt được các mục tiêu khi cân nhắc kết thúc những nỗ lực quân sự lớn của mình tại Trung Đông".

Các cuộc thảo luận nội bộ Mỹ về vật liệu hạt nhân được cho là đang biến đổi. Ban đầu các cuộc thảo luận này tập trung vào việc làm suy yếu năng lực quân sự thông thường của Iran - bao gồm phòng không, hệ thống tên lửa và cơ sở hạ tầng quan trọng liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Làn sóng tấn công ban đầu do Mỹ và Israel thực hiện nhằm làm giảm khả năng đáp trả của Iran trên toàn khu vực. Tuy nhiên, bất chấp các đợt không kích dữ dội, Iran vẫn có thể phản công vào Israel và các quốc gia đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh, đồng thời làm gián đoạn phần lớn hoạt động vận chuyển dầu.

Gần đây hơn, chính quyền chuyển trọng tâm sang một mục tiêu lâu dài hơn do ông Trump đề ra từ đầu cuộc chiến: đảm bảo Iran không còn khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân.

Tính đến mùa hè năm ngoái, Iran được cho là đã tích trữ khoảng 972 pound (khoảng 440 kg) uranium được làm giàu ở mức 60%, chỉ còn một bước ngắn nữa là đạt cấp độ vũ khí, theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) của Liên hợp quốc. Phần lớn lượng uranium này vẫn được chôn sâu dưới các cơ sở hạt nhân từng bị Mỹ ném bom vào mùa hè năm ngoái.

Các quan chức Mỹ cho biết chính quyền ông Trump chưa loại trừ khả năng tìm cách thu hồi kho uranium làm giàu cao của Iran như một phần của chiến dịch quân sự hiện tại. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên đầu tuần rằng “đó là một lựa chọn đang được cân nhắc". Bất kỳ chiến dịch nào nhằm chiếm giữ uranium đều sẽ rất khó khăn và tiềm ẩn rủi ro cao.

“Chúng ta đang nói về các bình chứa khí uranium hexafluoride bị ô nhiễm cao ở mức 60%, nên việc xử lý rất khó”, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi nói với CBS News. “Tôi không nói là không thể. Tôi biết có những năng lực quân sự đáng kinh ngạc để làm điều đó, nhưng chắc chắn đây sẽ là một chiến dịch cực kỳ thách thức".

Trước khi xung đột bùng nổ, Mỹ và Iran đã tiến hành nhiều vòng đàm phán gián tiếp nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran. Các cuộc đàm phán bao gồm việc giảm mức làm giàu uranium của Iran xuống thấp hơn và chuyển đổi thành nhiên liệu, theo Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi, người tham gia trung gian.

Ông Trump đã thúc đẩy việc Iran chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium, kể cả ở mức thấp hơn, nhưng đề xuất này đã bị chính phủ Iran bác bỏ.