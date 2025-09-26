Muốn mua chuối ngon cần nhớ quy tắc '3 nên, 4 không'

(VTC News) -

Chuối là loại quả rất giàu dinh dưỡng, giá thành rẻ và có thể dễ dàng mua quanh năm ở các chợ, siêu thị. Thông thường, chuối được hái khi độ chín đạt khoảng 70%, sau đó được ủ chín. Nhiều người khi mua chuối thường quan tâm tới kích thước mà bỏ qua các yếu tố liên quan tới hình dáng màu sắc, vì thế chuối mua về thường không ngon, kém ngọt thơm.

Những người trồng chuối khuyên bạn lưu ý nguyên tắc 3 nên - 4 không để đảm bảo mua chuối ngon, giàu dinh dưỡng nhất.

3 loại chuối nên mua

Chuối chín vàng nhưng chưa có đốm đen thì thường chưa chín hẳn. (Ảnh: Sohu)

Chuối màu vàng, có ít đốm đen trên bề mặt

Chuối chín trước tiên phải chuyển sang màu vàng óng hoàn toàn (trừ những giống chuối khi chín vẫn có màu xanh), một đặc điểm thường thấy ở các loại trái cây nhiệt đới, rồi sau đó xuất hiện một vài đốm đen trên bề mặt. Nhiều người cho rằng đốm đen đồng nghĩa với việc chuối đã bị hỏng, kém an toàn. Đây là một quan niệm sai lầm. Chuối có đốm đen không phải bị hỏng, mà là chuối đã chín hoàn toàn. Đốm đen thường chỉ xuất hiện bên ngoài vỏ, và chỉ khi chuối chín.

Vì vậy, khi mua chuối, bạn nên chọn những quả có ít đốm đen để hỗ trợ nhu động ruột hiệu quả. Tuy nhiên, nếu có quá nhiều đốm đen thì đó là chuối đã chín quá.

Hình dạng cong và kích thước vừa phải

Mặc dù chuối dáng thẳng có vẻ đẹp mắt hơn, nhưng đây không phải loại chuối được khuyến khích mua. Hình dáng thẳng của quả chuối thường do 2 nguyên nhân. Một là quả chuối phát triển trong điều kiện ánh sáng không tốt, không hướng ra được phía có nhiều ánh nắng nên không bị cong. Hai là quả chuối bị thu hoạch quá sớm.

Nải chuối chín với những quả có dáng cong cong là dấu hiệu chuối chín tự nhiên, trải qua quá trình phát triển bình thường, nhận đủ lượng ánh sáng cần thiết nên hương vị cũng sẽ thơm ngọt hơn.

Nhiều người nghĩ rằng chuối to hơn thì ngon hơn. Nhưng điều này không hẳn đúng. Chuối quá to có khả năng do được kích thích, trông to đẹp hấp dẫn nhưng hương vị không ngon lắm.

Khi mua chuối, đừng chọn loại quá to hoặc quá nhỏ.

Chuối có mùi thơm tự nhiên

Phần lớn chuối trên thị trường được làm chín nhân tạo. Nếu bạn ngửi thấy mùi hăng nồng khi mua chuối, điều đó có nghĩa là chuối vừa được phun chất thúc chín ethylene và chưa chín.

Nếu bạn không ngửi thấy mùi hăng nồng mà vẫn có mùi trái cây nồng, điều đó có nghĩa là ethylene đã phát huy tác dụng hoàn toàn và làm chuối chín. Chỉ khi đó chuối mới ngọt và mềm.

4 không khi mua chuối

Dưới đây là những trường hợp không nên mua.

Cảm thấy rất cứng khi bị bấm vào vỏ

Chuối ngày nay thường được hái trước khi chín hoàn toàn và sau đó được phun ethylene để làm chín. Nếu là chuối mới chín, chúng vẫn còn khá cứng khi bạn bấm vào vỏ. Ngay cả khi chuối đã có màu vàng, chúng vẫn chưa chín hẳn. Chúng có kết cấu cứng và vị chua.

Chỉ những quả chuối đã chín trong vài ngày, chuyển hoàn toàn sang màu vàng và tương đối mềm khi bóp vào mới được coi là chín. Chúng có vị ngọt và mềm hơn.

Các quả chuối có kiểu dáng cong, không quá to được khuyên nên chọn mua. (Ảnh: Sohu)

Chuối có mùi lạ

Chuối chín sẽ tỏa ra mùi thơm nồng và đặc biệt, đây là đặc trưng của quả chín.

Nếu bạn ngửi thấy mùi xanh, chát, chuối chưa chín và cần được ủ thêm một thời gian. Còn ngửi thấy mùi chua hoặc mùi cồn, chuối đã chín quá và có thể đã bị hỏng bên trong, vì vậy đừng mua. Nếu bạn ngửi thấy mùi mốc, có thể chuối đã bị thối.

Quả có các cạnh và viền rõ ràng

Bạn có nhận thấy một số quả chuối tròn hơn trong khi số khác lại có nhiều góc cạnh hơn không? Tuy là cùng một loại chuối, nhưng thực chất là do hormone gây ra. Hormone tăng trưởng có thể được sử dụng trong trồng chuối, nhưng nếu sử dụng quá mức, nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường.

Chuối có cạnh và viền rõ ràng là do sử dụng quá nhiều hormone. Chu kỳ sinh trưởng của những quả chuối này không đủ, nên có vị chua, chát và tương đối cứng.

Cuống quả chuối còn xanh

Chuối hơi khác so với các loại trái cây khác. Chúng mọc ngược, cuống nằm ở phía dưới. Phần ngọn nhận được ánh sáng mặt trời và bắt đầu chuyển sang màu vàng, còn cuống là phần chuyển sang màu vàng sau cùng. Do đó, miễn là cuống còn xanh, thì dù chuối có vàng, nó vẫn chưa chín.

Do đó, để ăn chuối ngon và đủ dinh dưỡng nhất, nên chọn chuối có phần cuống ngả vàng. Lúc này chuối sẽ thơm ngon hơn và phát huy cao tác dụng nhuận tràng.

Một quả chuối ngon và được ăn đúng thời điểm sẽ giúp phát huy lượng dinh dưỡng dồi dào có trong nó. Tuy nhiên, dù chuối là loại quả chứa nhiều khoáng chất, kali và magiê tốt cho sức khỏe tuy nhiên, bạn không nên quá lạm dụng chuối vì ăn quá nhiều cũng có thể gây ảnh hưởng tới chức năng tiêu hóa.