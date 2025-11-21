Mực nước sông Đồng Nai dâng cao, cảnh báo ngập lụt ở nhiều xã phường

(VTC News) -

Ngày 21/11, Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai thông tin mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai đang dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông, suối. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương.

Mực nước hệ thống sông Đồng Nai tiếp tục lên, cảnh báo nguy cơ ngập lụt nhiều phường, xã.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, tại trạm Tà Lài (sông Đồng Nai), mực nước lên nhanh và vượt báo động 2 (112,5 m). Tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà), mực nước xuống chậm, vẫn ở mức dưới báo động 2 (105,5 m). Riêng tại trạm Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai), đỉnh triều tiếp tục lên, tiến gần mức báo động 2 (2 m).

Dự báo trong 6 - 12 giờ tới, mực nước tại trạm Tà Lài sẽ tiếp tục tăng chậm, dao động giữa báo động 2 và báo động 3 (113 m) trước khi hạ dần. Tại trạm Phú Hiệp, mực nước duy trì dưới báo động 2, trong khi đỉnh triều ở Biên Hòa được dự báo tiếp tục vượt báo động 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các xã ven sông Đồng Nai và La Ngà như Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa và nhiều khu vực ở huyện Định Quán. Ở hạ lưu sông Đồng Nai, các phường xã Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An cũng được cảnh báo nguy cơ ngập do mưa lớn kết hợp triều cường.

Trước diễn biến nước lên nhanh, Đội Quản lý điện Định Quán (Công ty Điện lực Đồng Nai) đã khẩn trương triển khai phương án ứng phó tại xã Đak Lua. Sáng 21/11, khu vực ấp 2 và ấp 6 ghi nhận nước dâng khoảng 1 m so với chân trụ điện. Dù lưới điện chưa bị ảnh hưởng trực tiếp, lực lượng quản lý đã chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn.

Từ 7h52 đến 9h05 ngày 21/11, ngành điện tạm ngừng cung cấp điện tại các khu vực ấp 1, ấp 2, ấp 6 và ấp 5A. Lực lượng công nhân được bố trí ứng trực tại hiện trường để xử lý, nâng cao điện kế, kiểm tra tủ trạm và sẵn sàng ứng phó khi nước tiếp tục dâng.

Ngoài ra, nhiều đội công nhân đã được điều động kiểm tra lưới điện tại các xã lân cận như Nam Cát Tiên, Tà Lài, Tân Phú, Thanh Sơn, Phú Vinh, La Ngà và Định Quán. Lực lượng xung kích của ngành điện túc trực 24/24 nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và hệ thống điện trong khu vực.