Mưa xuyên đêm không ngớt, nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành sông
(VTC News) -
Sáng 7/10, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to khiến nhiều tuyến phố ngập sâu.
Hồng Thắm
Tin mới
Hamas và Israel bắt đầu đàm phán tại Ai Cập
08:40 07/10/2025
Thời sự quốc tế
Mưa xuyên đêm không ngớt, nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành sông
08:36 07/10/2025
Nóng
Cảnh sống chen chúc trong căn hộ 'như chuồng heo' ở Singapore gây vỡ mộng
08:23 07/10/2025
Chuyện bốn phương
MB tăng trưởng bứt phá đầu năm 2025: Củng cố vị thế Big5, dẫn đầu về hiệu quả
08:16 07/10/2025
Kinh tế
Nên đi bộ bao nhiêu km mỗi ngày?
08:14 07/10/2025
Tư vấn
Bắt giữ kẻ hùng hổ đánh người sau va chạm giao thông ở Đắk Lắk
08:14 07/10/2025
Bản tin 113
Danh hài từng đi làm phụ hồ ở Mỹ, U70 sống sung túc bên bạn gái kém 37 tuổi
08:11 07/10/2025
Sao Việt
Công nghệ 7/10: Taylor Swift bị nghi dùng AI trong chiến dịch album mới
08:09 07/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Học sinh 15 tuổi ngày nào cũng gà rán, trà sữa, đi cấp cứu thấy gan trắng bệch
08:01 07/10/2025
Chuyện bốn phương
AMANA Hotel: Khi sự tinh tế nằm trong những trải nghiệm nhỏ
08:00 07/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'
07:51 07/10/2025
Bản tin 113
Chính phủ Mỹ bước sang tuần thứ hai đóng cửa
07:50 07/10/2025
Thời sự quốc tế
Mưa lớn cả đêm, người Hà Nội lại vật vã dắt xe qua biển nước
07:42 07/10/2025
Tin nóng
Malaysia dùng 7 cầu thủ nhập tịch thắng ĐT Việt Nam: FIFA nói 'gian lận rõ ràng'
07:40 07/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Hà Nội mưa lớn, loạt trường chuyển học online
07:21 07/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Trực tiếp: Mưa xuyên đêm, nhiều tuyến đường Hà Nội ngập sâu từ sáng sớm
07:19 07/10/2025
Tin nóng
Giữa mùa mưa bão, môi giới đua nhau quảng cáo bán nhà 'không ngập lụt'
07:08 07/10/2025
Bất động sản
Nam NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, là Phó Hiệu trưởng trường quân đội
07:03 07/10/2025
Sao Việt
Cách đuổi ốc sên ra khỏi vườn nhà mà không cần dùng hóa chất
07:00 07/10/2025
Gia đình
Chỉ người có IQ vô cực mới giải được bài toán dưới đây
06:59 07/10/2025
Hỏi - Đáp
Công viên ma mị từng lên báo Mỹ 'lột xác' thế nào khi chi 20 tỷ chỉnh trang?
06:54 07/10/2025
Đời sống
Danh sách các tuyến đường ở Hà Nội có nguy cơ ngập lụt trong sáng nay
06:43 07/10/2025
Tin nóng
FIFA tung bằng chứng vạch trần nguồn gốc cầu thủ nhập tịch Malaysia
06:39 07/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Bảng giá xe máy Freego mới nhất tháng 10/2025
06:36 07/10/2025
Thị trường
Cách chống thấm cửa sổ, cửa kính mùa mưa hiệu quả
06:34 07/10/2025
Bất động sản
Kỳ vọng được nâng hạng, chứng khoán hôm nay có tiếp tục bùng nổ?
06:32 07/10/2025
Thị trường
Cách phân biệt trứng tốt và trứng hỏng nhanh nhất, dễ nhất
06:30 07/10/2025
Gia đình
VinFast VF3 ẵm giải xe GenZ của năm, Skoda Kodiaq được yêu thích nhất
06:21 07/10/2025
Lăn bánh 247
Giá xăng dầu hôm nay 7/10: Tiếp đà tăng
06:18 07/10/2025
Thị trường
Giá vàng hôm nay 7/10: Trên đà chinh phục đỉnh 4.000 USD/ounce
06:12 07/10/2025
Tin giá vàng