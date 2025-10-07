Đóng

Mưa xuyên đêm không ngớt, nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành sông

Sáng 7/10, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to khiến nhiều tuyến phố ngập sâu.

