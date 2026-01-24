Một đơn mua, hai lần lời: Người trẻ tranh nhau 'Double Dip' khi mua sắm tết

(VTC News) -

“Sắm tết đến đâu rồi” có lẽ là câu hỏi xuất hiện nhiều nhất trong những ngày chộn rộn đón xuân. Từ chốn công sở, quán cà phê, tiệm làm tóc cho đến mạng xã hội, đâu đâu cũng xuất hiện những câu hỏi, những lời mách nước sao cho sắm tết hời nhất có thể.

Đơn hàng online cũng đã bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn tại các công ty lẫn nhà riêng, anh shipper trở thành mối ruột được mọi người săn đón.

“Qua đến tháng 1 dương lịch là mình đã bắt đầu công cuộc mua sắm Tết. Không lên danh sách mua sắm thì thôi, gạch ra một cái là thấy đồ cần mua chi chít một trang giấy, nên cần mua sớm để giảm áp lực chi tiêu cuối năm và tranh thủ các khoản ưu đãi trong thời điểm vàng này”, Mai Chi - nhân viên văn phòng chia sẻ.

Tinh thần mua sắm Tết năm nay của người trẻ Việt nhìn chung là tiết kiệm, nhưng không đến từ việc cắt hết những nhu cầu mua sắm cơ bản, mà đến từ việc tìm cách mua như thế nào để được hoàn nhiều hơn. Đó cũng là lý do “Double Dip” - mua một đơn nhưng hưởng hai lớp ưu đãi hiện đang cực thịnh trong giới trẻ những ngày tất bật mua sắm này.

Trở thành người tối cổ nếu không biết “Double Dip”

Khoe tóc mới, nail mới hay quần áo mới dường như đã bớt “nhiệt”. Trên mạng xã hội những ngày cận Tết, thứ được chia sẻ nhiều hơn lại là khoản tiền hoàn về sau mỗi lần mua sắm.

Double Dip – một thuật ngữ vốn quen thuộc trong giới marketing - dần trở thành trải nghiệm tiêu dùng phổ biến trong giới trẻ, khi họ nhận ra rằng cùng một giỏ hàng, nhưng cách thanh toán khác nhau có thể tạo ra chênh lệch không nhỏ về chi phí.

Người dùng hào hứng chia sẻ trải nghiệm mua sắm hoàn tiền trên mạng xã hội.

Hiểu một cách đơn giản, Double Dip là hưởng lợi hai lần chỉ trong một lần mua sắm. Lần thứ nhất đến từ ưu đãi trực tiếp của shop hoặc sàn thương mại điện tử như voucher, flash sale hay miễn phí vận chuyển. Lần thứ hai là khoản hoàn tiền bổ sung từ ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử. Khi hai ưu đãi này cộng dồn, số tiền thực tế người tiêu dùng phải chi ra thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết ban đầu.

Trong mùa Tết, hiệu ứng này càng thể hiện rõ rệt. Chỉ với một lần mua sắm, nhiều gia đình trẻ có thể hoàn tất gần như toàn bộ nhu cầu cho cả nhà: từ hộp bánh biếu, sữa và bỉm cho con, đến thịt, đồ khô, mứt Tết.

Một giỏ hàng trị giá khoảng 1,2 triệu đồng được giảm trực tiếp 150.000 đồng từ cửa hàng; sau đó, khi thanh toán qua ứng dụng ngân hàng, người mua tiếp tục nhận thêm 60.000–80.000 đồng tiền hoàn. Tính gộp cả hai, tổng lợi ích đã tiệm cận mốc 20% – đủ để khiến nhiều người cảm thấy mua sắm Tết cũng không quá tốn kém như mình hình dung.

“Tết đến là phải mua đủ thứ, tưởng sẽ tốn kém lắm. Nhưng nhờ biết Double Dip nên tính ra mỗi đơn tiết kiệm được cả trăm nghìn. Không cần săn deal quá cực mà vẫn thấy lời, mình cũng mạnh dạn chốt đơn hơn hẳn” - Mai Chi hào hứng.

Từ trợ thủ mùa cao điểm Tết đến thói quen mua sắm dài hạn

Sở dĩ, Double Dip phát huy hiệu quả mạnh mẽ trong mùa Tết là vì hành vi mua sắm lúc này hội tụ đầy đủ các điều kiện lý tưởng. Tết là dịp mua nhiều, mua gộp và mua cho cả gia đình, khiến giá trị đơn hàng dễ dàng chạm các ngưỡng ưu đãi hoặc hoàn tiền cao.

Thay vì những đơn lẻ vài trăm nghìn, giỏ hàng Tết thường có giá trị từ tiền triệu trở lên, đủ điều kiện để các chương trình hoàn tiền hoạt động tối đa.

Bên cạnh đó, mùa Tết cũng là thời điểm các ngân hàng và ứng dụng thanh toán lớn như VPBank, TPBank, BIDV, MoMo đồng loạt tung ưu đãi lớn, coi hoàn tiền như một hình thức lì xì đầu năm.

Khi ưu đãi từ nhà bán lẻ kết hợp với chính sách hoàn tiền từ ngân hàng, hiệu ứng double dip được kích hoạt trọn vẹn: người mua cảm thấy tiết kiệm rõ ràng, trong khi các nền tảng và thương hiệu đều gia tăng được động lực chi tiêu. Chính sự cộng hưởng này khiến Double Dip trở thành một trong những đòn bẩy mua sắm hiệu quả nhất mỗi mùa Tết.

Giao diện mua sắm hoàn tiền trên ví điện tử.

Quan trọng hơn, Double Dip không dừng lại như một đặc quyền Tết rồi nhanh chóng hạ nhiệt. Khi người tiêu dùng đã quen với việc so sánh ưu đãi, chủ động chọn phương thức thanh toán để tối ưu lợi ích, hành vi này dần trở thành một phản xạ mua sắm mới.

Hoàn tiền không còn chỉ là lì xì đầu năm, mà trở thành tiêu chí được cân nhắc trong cả những quyết định chi tiêu thường ngày, từ mua sắm gia đình, tiêu dùng thiết yếu đến các đơn hàng giá trị cao.

Từ một trợ thủ trong mùa cao điểm Tết, Double Dip đang từng bước dịch chuyển thành thói quen mua sắm dài hạn, phản ánh một trạng thái tiêu dùng tỉnh táo, tính toán và ngày càng quen thuộc trong đời sống thường nhật.