Mộ tổ án ngữ đường dự án ở Hải Phòng: Giữ nguyên hay di dời?

(VTC News) -

Ngôi mộ tổ của 1 dòng họ nằm án ngữ giữa đường ở Hải Phòng nhận được nhiều sự chú ý từ dư luận, không ít độc giả bày tỏ ý kiến xung quanh vấn đề này.

Nguyễn Ngọc
