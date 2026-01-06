Minh tinh 51 tuổi lập kỷ lục ở đài TVB khi 4 lần giành giải Thị hậu là ai?

(VTC News) -

Xa Thi Mạn tiếp tục đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp khi vừa giành chiến thắng ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" (Thị hậu) tại Lễ trao giải TVB Awards 2025.

Xa Thi Mạn lần thứ 4 lên ngôi Thị hậu.

Phát biểu khi nhận giải, nữ diễn viên chia sẻ rằng, khoảnh khắc của đêm trao giải sẽ mãi là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp của cô. Theo Xa Thi Mạn, giải thưởng lần này thuộc về nhân vật Văn Tuệ Tâm trong Nữ hoàng tin tức 2 - vai diễn giúp cô kết nối sâu sắc hơn với khán giả và nhận được sự đồng cảm rộng rãi.

Danh hiệu này giúp Xa Thi Mạn xác lập kỷ lục khi lần thứ tư giành được giải thưởng Thị hậu TVB, qua đó khẳng định phong độ bền bỉ cùng vị thế hàng đầu trên màn ảnh nhỏ Hong Kong (Trung Quốc) suốt nhiều năm qua.

Từng giành Á hậu Hong Kong

Xa Thi Mạn sinh năm 1975, tại Hong Kong (Trung Quốc). Cô bước chân vào giới giải trí với danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong năm 1997. Sau đó, nữ diễn viên ký hợp đồng với TVB và được nhà đài o bế. Cô lưu dấu ấn với các phim Đường về hạnh phúc, Phụng hoàng lâu, Cung tâm kế, Thâm cung nội chiến...

Sau nhiều năm là "gà cưng" của đài TVB, Xa Thi Mạn rời đài và chuyển hướng tích cực hoạt động ở Trung Quốc đại lục từ năm 2016.

Xa Thi Mạn là Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 1997.

Xa Thi Mạn tâm sự, bản thân là phụ nữ nhiều tham vọng và mục tiêu. Khi rời Hong Kong (Trung Quốc) sang đại lục đóng phim, cô mở công ty tại đại lục với mong muốn phát triển sự nghiệp dài lâu tại đây. Cô khởi đầu từ những vai phụ nhưng dần chiếm được tình cảm của khán giả.

Năm 2018, cô thể hiện xuất sắc vai Nhàn Phi trong Diên Hi công lược. Bộ phim gây sốt khắp châu Á giúp Xa Thi Mạn càng trở nên nổi tiếng tại thị trường Trung Quốc.

Với nỗ lực bản thân và sự chăm chỉ, Xa Thi Mạn dần trau dồi diễn xuất, khẳng định vị thế "chị đại" trong làng giải trí suốt nhiều năm qua.

Xa Thi Mạn trong “Diên Hi công lược”.

Nhờ làm việc chăm chỉ và sự nhạy bén trong đầu tư kinh doanh, Xa Thi Mạn tích lũy được khối tài sản không nhỏ. Ước tính, hiện tại nữ diễn viên nổi tiếng sở hữu tài sản lên đến 23 triệu USD. Trên trang cá nhân, mỹ nhân sinh năm 1975 thường xuyên đăng tải hình ảnh những món đồ hiệu đắt tiền.

Theo tờ HK01, số bất động sản thuộc sở hữu của Xa Thi Mạn lên tới 100 triệu HKD (hơn 326 tỷ đồng). Với gia tài ấn tượng, Xa Thi Mạn được mệnh danh là một trong những phú bà bất động sản trong làng giải trí Hoa ngữ.

Độc thân quyến rũ, lập di chúc ở tuổi 50

Trái ngược với sự nghiệp thăng hoa, Xa Thi Mạn lại khá lận đận chuyện đời tư. Trong quá khứ, nữ diễn viên từng trải qua cuộc tình với tài tử Trần Hạo Dân.

Ngoài ra, cô cũng vướng phải tin đồn hẹn hò với không ít sao nam trong showbiz sau mỗi lần hợp tác như Trịnh Gia Dĩnh, Trương Trí Lâm, Lâm Phong... song đều từ chối phản hồi. Vì thế suốt nhiều năm qua, cô chọn cuộc sống độc thân.

Năm 2025, Xa Thi Mạn gây chú ý khi quyết định lập di chúc ở tuổi 50. Nữ diễn viên cho biết cô nhìn nhận chuyện sinh tử, bệnh tật theo hướng khác so với trước đây. Nữ diễn viên tự nhủ phải sống tích cực hơn, muốn làm nhiều điều có ích và khiến bản thân cảm thấy mãn nguyện, bởi cuộc đời vốn dĩ rất ngắn.

Minh tinh chọn cuộc sống độc thân suốt nhiều năm qua.

Bước sang tuổi 51, Xa Thi Mạn vẫn là diễn viên hàng đầu Hong Kong, đắt show phim ảnh ở thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, cô chủ động giảm một nửa khối lượng công việc để dành thời gian cho gia đình.

Xa Thi Mạn từng chia sẻ bí quyết chăm sóc ngoại hình, chính là chăm chỉ tập thể dục, ăn uống hợp lý và giữ tinh thần vui vẻ.

Ngoài ra, minh tinh cũng không còn bận tâm chuyện sinh con và không cảm thấy nuối tiếc vì tin mọi chuyện đều do ơn trên sắp đặt. Với Xa Thi Mạn, tài sản lớn nhất lúc này của cô là mẹ.

Xa Thi Mạn trẻ đẹp, gợi cảm ở tuổi 51.

Trong một chương trình truyền hình, Xa Thi Mạn tâm sự không bao giờ để áp lực "phải lấy chồng" khiến bản thân chọn "bừa" một người đàn ông bên cạnh.

"Tình yêu là điều vô cùng đẹp đẽ và thật hạnh phúc khi có người cùng mình san sẻ những mệt mỏi, buồn vui. Thêm một người bên cạnh là thêm ấm áp và bớt cô đơn nhưng đừng vì thế mà dễ dàng thỏa hiệp, vội vàng yêu cũng đừng quá né tránh tình yêu", Xa Thi Mạn bày tỏ.