Nam thần châu Á hủy hoại sự nghiệp vì scandal, U50 ngoại hình già nua gây sốc

(VTC News) -

Nhờ vẻ ngoài điển trai cùng tài năng diễn xuất, Trần Quán Hy từng được xem là "báu vật" của showbiz xứ hương cảng. Tuy nhiên sự nghiệp của anh lại mất trắng vì ồn ào đời tư.

"Báu vật nhan sắc" Hoa ngữ

Trần Quán Hy sinh năm 1980, từng là mỹ nam trong mộng của hội chị em mê phim Hong Kong (Trung Quốc). Gương mặt điển trai, phong thái hào hoa, phóng khoáng đậm chất "trai hư" giúp nam diễn viên nổi bật hẳn trong lứa nam thần Cbiz thế hệ đầu bên cạnh những cái tên như Ngô Ngạn Tổ hay Tạ Đình Phong.

Trần Quán Hy từng là "báu vật nhan sắc" của showbiz Hong Kong (Trung Quốc).

Ở thời kỳ đỉnh cao, tài tử còn từng trở thành một trong top 10 biểu tượng thời trang, đánh bại rất nhiều nghệ sĩ để giành được danh hiệu "Ngôi sao trẻ đẹp trai nhất Hong Kong". Trần Quán Hy được coi như báu vật nhan sắc Hong Kong vào thời kỳ đó.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực phim ảnh, anh còn đạt nhiều thành tựu với vai trò ca sĩ, người mẫu. Bên cạnh đó tài tử còn có xuất thân giàu có, nói được 5 thứ tiếng, biết chơi vài loại nhạc cụ.

Xuất thân giàu có, tài năng cộng với hình tượng hào hoa, phóng khoáng của anh khiến các cô gái mê mẩn. Vì vậy, Trần Quán Hy có nhiều bạn gái. Tuy nhiên, tính cách đào hoa và lối sống trác táng đã phá hỏng sự nghiệp của nam diễn viên.

Scandal chấn động châu Á

Năm 2008, Trần Quán Hy vướng vào bê bối chấn động châu Á khi lộ ảnh nhạy cảm với hàng loạt mỹ nhân hàng đầu như Trương Bá Chi, Chung Hân Đồng, Maggie Q, Dương Vĩnh Tình, Trần Văn Tuệ, Trần Tư Tuệ, Nhan Dĩnh Tư.

Theo Trần Quán Hy, nam diễn viên từng chủ động xóa bỏ loạt ảnh nhạy cảm trong máy tính khi có bạn gái mới. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, chính anh cũng không biết, những bức ảnh đã bị lộ ra sau một lần nam diễn viên mang máy tính đi sửa.

Trần Quán Hy huỷ hoại sự nghiệp vì scandal.

Sau khi vụ scandal trở nên nghiêm trọng đến mức liên luỵ quá nhiều nghệ sĩ, nam diễn viên mở họp báo xin lỗi các nạn nhân và người hâm mộ. Đứng trước cảnh làn sóng tẩy chay dữ dội, sự nghiệp bị huỷ hoại và bị khán giả "quay lưng", Trần Quán Hy tuyên bố rút khỏi showbiz vô thời hạn.

U50 sống bình lặng, gây sốc với vẻ già nua

Sau vụ bê bối chấn động, Trần Quán Hy tuyên bố rời khỏi làng giải trí. Năm 2017, anh kết hôn với người mẫu, diễn viên Trần Thư Bồi. Cả hai sinh với nhau một cô con gái.

Những năm qua, Trần Quán Hy lo vun vén gia đình, kiếm tiền bằng cách kinh doanh thời trang. Hiện tại, Trần Quán Hy không còn đóng phim, anh đã chuyển sang lĩnh vực kinh doanh và rất thành công với thương hiệu thời trang riêng.

Gần 20 năm kể từ vụ bê bối ồn ào, cuộc sống của Trần Quán Hy hiện tại đã có nhiều thay đổi. Không còn là anh chàng đào hoa xem chuyện tình cảm như một trò đùa, Trần Quán Hy giờ đã là một người cha, người chồng chuẩn mực.

Trần Quán Hy chọn cuộc sống bình yên bên vợ con.

Trên trang cá nhân, Trần Quán Hy thường đăng các khoảnh khắc đời thường, bày tỏ tình yêu với vợ và con gái. Anh chia sẻ mong muốn được chứng kiến con gái khỏe mạnh, vợ luôn vui vẻ đồng hành cùng anh trong cuộc sống.

Tuy nhiên điều khiến khán giả tiếc nuối chính là ngoại hình già nua của nam thần một thời. Ở tuổi 45, anh để lộ dấu hiệu tuổi tác với râu, tóc điểm nhiều sợi bạc, làn da lão hóa, nhiều vết nhăn trên gương mặt, đặc biệt ở vùng mắt. Dù mỉm cười nhưng thần sắc anh tỏ ra mệt mỏi, tiều tụy.

Hình ảnh mới nhất của Trần Quán Hy được cho là "tụt dốc không phanh" so với hình tượng nam thần trong mắt công chúng khi còn đóng phim.

Ngoại hình ở tuổi 45 của Trần Quán Hy.

Nhìn lại những chặng đường bản thân đã đi qua, ngôi sao nổi tiếng từng tâm sự: "Ngay từ lúc sinh ra, tôi đã đứng ở vạch đích, giàu hơn nhiều người. Điều này khiến tôi nhận ra rằng tiền bạc không thể mua được hạnh phúc hay cuộc sống bình yên".

Trần Quán Hy tin rằng, chính vấp ngã ở tuổi trẻ và cảm giác hạnh phúc khi được làm bố đã giúp anh nhận ra những giá trị lớn nhất của cuộc đời.