Miền tây Ukraine rung chuyển sau cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV của Nga

(VTC News) -

Ngày 19/11, Bộ Năng lượng Ukraine thông tin trên ứng dụng nhắn tin Telegram: "Nga một lần nữa tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi. Tình trạng mất điện khẩn cấp đang xảy ra ở một số khu vực của Ukraine".

Thống đốc tỉnh Lviv Maksym Kozytskyi cũng phát biểu trên Telegram rằng vụ tấn công gây hư hại một cơ sở năng lượng và địa điểm công nghiệp trong khu vực. Vụ tấn công không gây thương vong, nhưng ông Kozytskyi không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Cột khói bốc lên sau cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. (Ảnh: Reuters)

Tương tự, truyền thông nhà nước Ukraine đưa tin tòa nhà chung cư nhiều tầng ở Ternopil trở thành mục tiêu của Nga, trong khi Reuters dẫn lời nhân chứng của mình cho biết thành phố Lviv đang xảy ra tình trạng mất điện.

Những hình ảnh được chia sẻ trên kênh Telegram theo dõi tin tức của Ukraine cho thấy một tòa nhà chung cư ở Ternopil với nhiều tầng trên bị phá hủy dưới cột khói đen khổng lồ. Hiện tại, mức độ thiệt hại trên thực tế vẫn chưa được xác định cụ thể.

Trong khi đó, Ba Lan, một nước thành viên NATO giáp với phía tây Ukraine ra lệnh tạm thời đóng cửa sân bay Rzeszow và Lublin ở phía đông nam đất nước. Ngoài ra, Ba Lan còn triển khai thêm máy bay chiến đấu để đảm bảo an toàn cho không phận, sau khi Nga tiến hành cuộc không kích nhắm vào khu vực phía tây Ukraine gần biên giới Ba Lan.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định phê duyệt khả năng bán cho Ukraine một gói hiện đại hóa và bảo trì hệ thống phòng không Patriot trị giá 105 triệu USD.

Theo thông báo trên website của Bộ, gói hỗ trợ này thuộc chương trình Bán hàng Quân sự Nước ngoài (FMS) và bao gồm việc nâng cấp các bệ phóng M901 lên chuẩn M903, cung cấp danh mục thiết bị mật và không mật phục vụ vận hành, cùng các dịch vụ hậu cần, phụ tùng thay thế, đào tạo kỹ thuật và các hạng mục phần mềm liên quan.

Washington nhấn mạnh thương vụ sẽ giúp Ukraine tăng cường đáng kể năng lực tự vệ trước những mối đe dọa hiện tại và tương lai, đồng thời góp phần củng cố an ninh khu vực.

Để triển khai, Mỹ dự kiến điều động khoảng năm quan chức chính phủ và 15 nhà thầu sang Bộ Chỉ huy tác chiến châu Âu (EUCOM) trong tối đa một tháng nhằm hỗ trợ đào tạo và tham dự các cuộc họp định kỳ.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) cũng đã hoàn tất các thủ tục chứng nhận và gửi thông báo lên Quốc hội.