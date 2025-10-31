Miễn nhiệm Phó Giám đốc Ban QLDA giao thông và nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk

(VTC News) -

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình (Ban QLDA) giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh đối với ông Phan Xuân Bách, kể từ ngày ký quyết định.

Theo quyết định, Giám đốc Ban Quản lý dự án được giao thực hiện việc quản lý, sử dụng viên chức và chế độ tiền lương đối với ông Bách theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cơ quan có thẩm quyền của tỉnh đã có văn bản đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét miễn nhiệm chức vụ của ông Phan Xuân Bách – Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã ký quyết định kỷ luật ông Bách bằng hình thức cảnh cáo.

Ban QLDA giao thông và nông nghiệp - nơi ông Bách từng công tác.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, trong thời gian giữ cương vị Phó Giám đốc phụ trách, ông Phan Xuân Bách đã vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm người đứng đầu, để xảy ra nhiều sai phạm, khuyết điểm tại Ban QLDA tỉnh giai đoạn 2020–2025.

Ông Bách còn bị xác định có liên quan đến sai phạm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh – đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột.

Cụ thể, ông Bách đã trực tiếp ký 3 văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đề nghị thẩm định, phê duyệt đầu tư và điều chuyển khối lượng công việc giữa các nhà thầu trong liên danh thực hiện dự án; không rà soát, điều chỉnh đơn giá hợp đồng theo biến động trượt giá, nhưng vẫn nghiệm thu, thanh toán 46 lần cho các nhà thầu.

Đáng chú ý, ông Phan Xuân Bách nhiều lần nhận tiền từ các nhà thầu của dự án, sau đó đã nộp lại số tiền này cho cơ quan điều tra. Hành vi của ông Bách bị xác định vi phạm các quy định pháp luật về đấu thầu, xây dựng, đầu tư công, phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.