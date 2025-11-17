MEYGROUP hợp tác trường Đoàn Thị Điểm phát triển hệ thống giáo dục tại Phú Quốc

(VTC News) -

Ngày 14/11, tại Hà Nội, MEYGROUP và trường Đoàn Thị Điểm ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư, phát triển và vận hành hệ thống trường Meyschool Đoàn Thị Điểm tại Phú Quốc, hướng tới việc hoàn thiện hệ tiện ích đồng bộ, đẳng cấp phục vụ cư dân trên đảo ngọc.

Từ tầm nhìn đô thị đáng sống đến hệ sinh thái giáo dục toàn diện

Trước đó, đầu tháng 3/2025, MEYGROUP - thành viên Tập đoàn Tân Á Đại Thành - đã khởi công xây dựng trường Meyschool Đoàn Thị Điểm tại khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc.

Đây là một trong những dự án trọng điểm của MEYGROUP, hướng tới kiến tạo “trái tim tri thức” trong lòng Phú Quốc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, mang đến môi trường học tập chuẩn quốc gia và quốc tế tại đảo ngọc.

MEYGROUP ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đoàn Thị Điểm.

Được biết, trường Đoàn Thị Điểm là một trong những hệ thống giáo dục tư thục uy tín hàng đầu Việt Nam, với gần 30 năm kinh nghiệm giảng dạy theo mô hình liên thông các cấp Tiểu học, THCS và THPT.

Theo đó, trường Meyschool Đoàn Thị Điểm được xây dựng trong khuôn viên khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc với tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng, trên diện tích 1,5ha. Theo kế hoạch, trường sẽ đi vào hoạt động từ tháng 4/2026 và chính thức đón học sinh từ tháng 8/2026.

Khi hoàn thiện, Meyschool dự kiến sẽ có gần 60 phòng học và phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu đào tạo khoảng 1.500 học sinh, trở thành một điểm đến giáo dục hiện đại, chất lượng trong khu đô thị.

Meyshool Đoàn Thị Điểm dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 4/2026.

Theo đại diện MEYGROUP, sau khi Meyshool Đoàn Thị Điểm đi vào vận hành, trường sẽ triển khai nhiều chính sách hỗ trợ dành riêng cho cư dân sống tại Meyhomes Capital Phú Quốc như: ưu tiên xét tuyển, giảm học phí, miễn phí ghi danh đầu vào năm học đầu tiên… Bên cạnh đó, trường cũng sẽ mở rộng phục vụ cộng đồng với nhiều chính sách khác.

Cũng tại buổi lễ, MEYGROUP ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty Cổ phần Tập đoàn HTD để đưa các mô hình giải trí mới mẻ, độc đáo, kết hợp giữa vui chơi và thể thao tới khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc.

MEYGROUP ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty Cổ phần Tập đoàn HTD.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thùy Dung, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, nhấn mạnh: “Sự kiện này là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đô thị thông minh, đáng sống mà Tân Á Đại Thành đang kiến tạo tại Phú Quốc, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc xây dựng không gian giáo dục, vui chơi và phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai.

Chúng tôi tin rằng sự hợp tác hôm nay sẽ mở ra nhiều giá trị bền vững, góp phần hình thành một Phú Quốc năng động, văn minh và đáng sống bậc nhất Việt Nam.”

Bà Dung cho biết thêm, việc triển khai mô hình giáo dục chuẩn mực và hệ tiện ích đồng bộ trước mắt sẽ được MEYGROUP ưu tiên tại Phú Quốc và các dự án bất động sản hạng sang tại phía Nam Hà Nội, là dấu ấn quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bất động sản tinh khiết của Tập đoàn.

Đô thị tinh khiết Meyhomes Capital Phú Quốc – hạt nhân kiến tạo thành phố đảo đáng sống

Tọa lạc tại phường An Thới, Meyhomes Capital Phú Quốc có quy mô 266 ha, được MEYGROUP định hướng phát triển trở thành trung tâm kinh tế – văn hóa – hành chính mới của thành phố đảo, đồng thời là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Phú Quốc.

Đô thị tinh khiết Meyhomes Capital bên bờ biển bãi Trường - Phú Quốc.

Với định hướng phát triển bền vững và kiến tạo chuẩn sống quốc tế, Meyhomes Capital Phú Quốc được MEYGROUP hợp tác phát triển cùng các đối tác quốc tế uy tín như Darkhorse Architecture (Úc), HBA, Belt Collins…

Dự án liên tục được vinh danh tại nhiều giải thưởng danh giá, khẳng định chất lượng và tầm vóc quốc tế, bao gồm: “Khu đô thị tốt nhất Việt Nam 2022”, “Dự án khu đô thị ven biển xuất sắc nhất 2023”, và mới đây nhất là “Siêu dự án quy mô lớn tốt nhất” tại PropertyGuru Vietnam Awards 2025.

Sở hữu vị trí tâm điểm của Meyhomes Capital Phú Quốc, cách Bãi Trường 150m, tòa tháp căn hộ hạng sang Meypearl Harmony đang được giới thiệu ra thị trường, hứa hẹn mang đến không gian sống tinh khiết và đầy đủ tiện nghi cho cư dân.

Tại đây, cư dân có thể tận hưởng phong cách sống nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị năng động, đồng thời kết nối thuận tiện với hệ thống giáo dục, thương mại, giải trí và loạt tiện ích chuẩn quốc tế của toàn khu đô thị.