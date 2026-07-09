Meta triển khai tiếp thị liên kết trên Facebook tại Việt Nam

(VTC News) -

Người dùng Facebook tại Việt Nam có thêm cách kiếm tiền từ nội dung trên mạng xã hội khi Meta và Lazada triển khai chương trình tiếp thị liên kết, cho phép gắn trực tiếp sản phẩm vào bài đăng và video Reels.

Theo đó, thay vì chèn đường dẫn tiếp thị liên kết (affiliate) như trước, người sáng tạo nội dung có thể gắn thẻ sản phẩm Lazada ngay trong bài viết hoặc video trên Facebook. Khi người xem nhấn vào sản phẩm, chuyển sang Lazada và hoàn tất đơn hàng, chủ tài khoản sẽ nhận được khoản hoa hồng theo chính sách của chương trình. Chương trình dự kiến cũng sẽ sớm được mở rộng sang Instagram.

Lazada gia nhập chương trình đối tác tiếp thị liên kết của Meta.

Trước đây, người làm tiếp thị liên kết thường phải sao chép đường dẫn sản phẩm rồi chèn vào phần bình luận hoặc nội dung bài viết. Người xem phải mở liên kết ngoài trước khi chuyển sang ứng dụng mua sắm để đặt hàng. Việc tích hợp trực tiếp giúp rút ngắn quá trình này, đồng thời người mua có thể nhấn vào sản phẩm ngay trong bài đăng để tiếp tục giao dịch trên Lazada.

Theo Lazada, thương mại qua video hiện chiếm khoảng 25% tổng giá trị giao dịch thương mại điện tử tại Đông Nam Á. Trong năm 2024, 82% người tiêu dùng trong khu vực từng mua sản phẩm sau khi được người sáng tạo nội dung hoặc người có ảnh hưởng giới thiệu.

Ông Jared Chan, Giám đốc bộ phận Tiếp thị liên kết khu vực của Lazada, cho biết việc kết nối với Meta giúp rút ngắn hành trình từ khám phá sản phẩm trên Facebook đến thanh toán trên Lazada, đồng thời tạo thêm cơ hội tiếp cận khách hàng cho các thương hiệu và nhà bán hàng.

Để tham gia, người dùng trước hết cần bật Chế độ Chuyên nghiệp (Professional Mode) trên tài khoản Facebook. Sau đó, truy cập mục Kiếm tiền (Monetisation), chọn Quan hệ đối tác Tiếp thị liên kết (Affiliate Partnerships) và kết nối tài khoản LazAffiliate.

Sau khi hoàn tất đăng ký và được phê duyệt, người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm trên Lazada để gắn trực tiếp vào bài đăng hoặc video Reels trên Facebook.

Nhân dịp triển khai chương trình tại Việt Nam, Lazada tổ chức "Thử thách Gắn thẻ Sản phẩm" từ ngày 2/7 đến 31/7/2026.

Theo thể lệ, người tham gia có thể nhận 100.000 đồng cho mỗi bài viết hợp lệ hoặc 300.000 đồng cho mỗi video Reels hợp lệ có gắn thẻ sản phẩm. Ngoài ra, chương trình còn áp dụng mức trợ giá lên tới 25% đối với các sản phẩm được giới thiệu.