Messi ghi 2 bàn, 1 kiến tạo giúp Inter Miami nuôi hy vọng săn cúp

(VTC News) -

Highlight New York 0-4 Inter Miami

Sáng 25/9, Inter Miami đánh bại New York City trên sân khách với tỷ số 4-0. Lionel Messi đóng góp vào 3 bàn thắng, trong đó có một pha kiến tạo giúp đồng đội lập công và 2 lần trực tiếp sút tung lưới đối phương. Bàn còn lại của Inter Miami là cú sút phạt đền thành công của Luis Suarez.

Cả 3 tình huống tạo ra bàn thắng của Lionel Messi đều là những pha bóng gợi nhớ đỉnh cao của siêu sao người Argentina. Sự chậm chạp và thiếu quyết liệt của hậu vệ New York cũng là một phần nguyên nhân giúp số 10 Inter Miami tỏa sáng.

Ở bàn mở tỷ số của Inter Miami, Messi thực hiện đường chuyền xỏ háng hậu vệ đối phương. Baltasar Rodriguez dễ dàng đánh bại thủ môn New York trong tình huống đối mặt.

Messi đóng góp vào 3 bàn trong trận thắng 4-0 của Inter Miami.

Messi trực tiếp ghi bàn ở phút 74. Siêu sao người Argentina - ở tuổi 38 - thực hiện pha bứt tốc nhanh hơn hậu vệ New York để giành bóng trước khi thực hiện động tác dứt điểm nhẹ nhàng. Đến phút 86, 3 cầu thủ New York để Messi thoải mái dẫn bóng từ biên phải vào vòng cấm và tung ra cú dứt điểm.

Chiến thắng 4-0 trước New York giúp Inter Miami tiếp tục nuôi hy vọng giành danh hiệu Supporters' Shield (dành cho đội đứng đầu bảng xếp hạng chung của giải nhà nghề Mỹ MLS). Đội bóng của Lionel Messi tạm đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng 5 điểm. Tuy nhiên, họ thi đấu ít hơn các đội xếp trên 2 trận. Nếu thắng trong cả 2 trận đấu bù, Inter Miami sẽ vươn lên vị trí số 1.