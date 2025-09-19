Máy hỏng, vẫn kê khống gần 500 ca tán sỏi: Xử lý không có vùng cấm

(VTC News) -

Chiều 19/9, UBND tỉnh Đắk Lắk phát đi thông cáo báo chí về vụ máy tán sỏi laser hỏng vẫn kê khống gần 500 ca tán sỏi xảy ra tại khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo thông tin từ UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban thường vụ Đảng ủy Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Đồng thời, giao Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc “bảo đảm nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đúng quy định pháp luật”.

UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp thông tin kịp thời đến báo chí và người dân ngay khi có kết luận chính thức từ cơ quan kiểm tra, điều tra.

Thông cáo nêu rõ: “Tinh thần xử lý là làm rõ đến cùng, ai sai đến đâu xử lý đến đó, không có ngoại lệ. Các sai phạm phải được nhìn nhận, khắc phục, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bệnh”.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên - nơi xảy ra sai phạm.

Theo UBND tỉnh, vụ việc được phát hiện từ ngày 22/7, trong quá trình kiểm tra của đoàn kiểm tra thuộc Sở Y tế theo quyết định thành lập của Sở vào ngày 17/7. Mục đích của đoàn kiểm tra là đánh giá thực trạng hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh viện tuyến cuối của khu vực.

Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện hàng loạt bất thường, trong đó nghiêm trọng nhất là việc kê khống số ca tán sỏi nội soi bằng laser khi máy tán sỏi đã hỏng từ lâu.

Trên cơ sở kết luận, Sở Y tế yêu cầu bệnh viện tổ chức khắc phục, đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên bật khóc nói "rất đau lòng" khi xảy ra sai phạm.

Ngày 20/8, Hội đồng kỷ luật của Bệnh viện đã quyết định kỷ luật 3 bác sĩ và 1 điều dưỡng trực tiếp liên quan đến sai phạm. Cụ thể: Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, nguyên Trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu, bị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo và không làm quy trình bổ nhiệm lại chức vụ; Ông Lê Xuân Vinh, Phó Trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu, bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách; Ông Bùi Ngọc Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách; Bà Trần Thị Kim Oanh, nguyên Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu, bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Cùng với đó, Sở Y tế và bệnh viện đã phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục làm rõ theo quy định pháp luật.