Máy hỏng, bệnh viện vẫn kê khai tán sỏi cho 255 bệnh nhân

(VTC News) -

Sáng 18/9, Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã có buổi trao đổi với báo chí về vụ việc máy tán sỏi bị hỏng gần 2 năm vẫn kê khai tán sỏi cho bệnh nhân.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết tháng 7/2025, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và bệnh viện tổ chức kiểm tra thường quy, trong đó có dịch vụ máy tán sỏi laser. Quá trình kiểm tra, đoàn công tác đã phát hiện sự việc bất thường tại Khoa Ngoại thận - tiết niệu. Do đó, bệnh viện tiếp tục lập đoàn để rà soát tổng thể.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, thông tin vụ việc

Cũng theo đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, kết quả kiểm tra cho thấy có 255 bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng nhưng các bác sĩ đã kê khai bảo hiểm y tế là thực hiện dịch vụ này.

Ngay sau đó, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức rà soát, xử lý trách nhiệm các cá nhân và cung cấp hồ sơ cho công an.

Theo Sở này, trách nhiệm chính thuộc về Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu và Trưởng khoa Phẫu thuật -Gây mê hồi sức, cùng với trách nhiệm liên đới của các thành viên kíp phẫu thuật, kíp gây mê, dụng cụ viên tham gia thực hiện nội soi tán sỏi bằng Laser trong giai đoạn máy bị hỏng.

Sau khi có kết luận, Bệnh viện đã quyết định kỷ luật các cá nhân vi phạm. Cụ thể:

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, nguyên Trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu, bị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo và không làm quy trình bổ nhiệm lại chức vụ.

Ông Lê Xuân Vinh, Phó Trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu, bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Ông Bùi Ngọc Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Bà Trần Thị Kim Oanh, nguyên Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu, bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Ngoài ra, các cá nhân liên quan khác phải kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của bệnh viện.

Bệnh viện cũng đang tiếp tục triển khai các bước thi hành kỷ luật đối với đảng viên có dấu hiệu vi phạm.