Mâu thuẫn mua bán đất, gã đàn ông cầm dao tấn công em họ

Ngày 5/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Đức Trọng (SN 1983, quê xã Ô Diên, TP Hà Nội; tạm trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi Giết người.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Trọng là anh họ của Trịnh Phương Anh (SN 1970, trú phường Ngũ Hành Sơn). Giữa hai người phát sinh mâu thuẫn trong việc mua bán đất.

Mặc dù bà Anh đã thanh toán đầy đủ tiền nợ nhưng Trọng vẫn nuôi ý định trả thù.

Đỗ Đức Trọng cùng tang vật. (Ảnh: C.A)

Tối 2/12, phát hiện bà Anh tại cơ sở massage trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Ngũ Hành Sơn), Trọng chuẩn bị một con dao dài khoảng 60cm, thuê ô tô tự lái đến chờ thời cơ ra tay nhưng bất thành.

Sau đó, Trọng tiếp tục đến khu vực nhà bà Anh phục kích. Khoảng 23h35 cùng ngày, khi bà Anh vừa đi bộ vào nhà, Trọng cầm dao tấn công bà Anh. Do nạn nhân chống trả quyết liệt và tri hô nên Trọng bỏ lại hung khí, lên xe tẩu thoát.

Cách đây gần 2 tháng, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng bắt giữ kẻ cầm dao khống chế, cướp tài sản của em họ.

Cụ thể, khoảng 7h ngày 7/10 tại tổ dân phố 5 Tân An, phường La Gi, Phan Phước Thảo (19 tuổi, trú phường La Gi) đến nhà em họ là cháu T. (17 tuổi) và phát hiện T. ở nhà một mình.

Sau đó, Thảo trùm kín mặt, rút dao khống chế, đe dọa, và dùng băng keo trói chặt nạn nhân, cướp đi toàn bộ trang sức vàng cháu T. đang đeo, bao gồm: Nhẫn, lắc, dây chuyền, cùng một điện thoại di động rồi bỏ trốn. Tổng giá trị tài sản cướp được khoảng 46 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các lực lượng xuống hiện trường thu thập chứng cứ, truy xét tên cướp.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định Thảo đã mang số vàng cướp được bán tại một tiệm vàng ở phường Phước Hội với giá 40 triệu đồng, sau đó thuê taxi bỏ trốn về TP.HCM.

Đến 20h ngày 8/10, lực lượng cảnh sát hình sự khoanh vùng và phát hiện người có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với Thảo đang ẩn náu tại một khách sạn ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã ập vào khách sạn, bắt giữ nghi phạm.