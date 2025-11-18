+
Mất sổ đỏ của 46 hộ dân ở Bắc Ninh, chính quyền lên tiếng?
(VTC News) -
Ông Lê Đức Kỳ, Bí thư Đảng ủy phường Bồng Lai (Bắc Ninh) cho biết, đang chỉ đạo quyết liệt xử lý việc 46 hộ dân ở tổ dân phố Vũ Dương bị mất sổ đỏ.
Đăng Khoa
Giá USD 'chợ đen' áp sát 28.000 đồng/USD
11:36 18/11/2025
Tài chính
Nam chính phim dẫn đầu phòng vé: Cát-xê 1 tỷ, mệnh danh 'ông hoàng phim kinh dị'
11:32 18/11/2025
Sao Việt
Gian nan 'cuộc chiến' pháp lý của quả phụ muốn sinh con với chồng quá cố
11:30 18/11/2025
Chuyện bốn phương
Ngày hội ghi dấu ấn 50 năm phát triển ngành Giáo dục TP.HCM
11:27 18/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại Đà Nẵng
11:20 18/11/2025
Tin nhanh 24h
Tin không khí lạnh tăng cường từ chiều 18/11 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày
11:14 18/11/2025
Đời sống
Cơn đau đầu bất thường kéo cô gái 28 tuổi vào biến cố đột quỵ
10:46 18/11/2025
Tin tức
Ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
10:32 18/11/2025
Chính trị
Veloz Cross khuyến mại đến 100% thuế trước bạ và 1 năm bảo hiểm
10:30 18/11/2025
Xe
Ông Lê Văn Hẳn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
10:28 18/11/2025
Tin nhanh 24h
Chật vật trong mưa lạnh từ sáng sớm, người Hà Nội nhích từng mét đến công sở
10:27 18/11/2025
Tin nóng
Trung Quốc tạm dừng chiếu phim Nhật Bản
10:23 18/11/2025
Thời sự quốc tế
PepsiCo Foods Việt Nam phối hợp cùng GRAC mở rộng dự án 'Trạm Xanh'
10:15 18/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Vì sao robot NgaVi trong 'Cách em 1 milimet' lại khiến khán giả phát cuồng?
10:02 18/11/2025
Phim
Công nghệ hạt nhân tư nhân của Mỹ chạm cột mốc lịch sử
10:01 18/11/2025
Khám phá
Điều kiện và thủ tục hưởng chế độ thai sản khi khám thai, sảy thai
10:00 18/11/2025
Kinh tế
Woori Bank Việt Nam sẻ chia qua 'Bếp yêu thương Woori Care'
10:00 18/11/2025
Sống đẹp
10 loại cây cảnh ưa bóng râm thích hợp trồng trong nhà
10:00 18/11/2025
Gia đình
Loạt báo tường gây sốt dịp 20/11, học sinh khoe tài cực chất
09:56 18/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 mới nhất tháng 11
09:55 18/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Lịch thi đấu Panda Cup 2025: U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc
09:32 18/11/2025
Lịch bóng đá
Bảng xếp hạng giải Panda Cup 2025: U22 Việt Nam tranh chức vô địch
09:31 18/11/2025
Bóng đá Việt Nam
TP.HCM dự kiến thu trên 100.000 tỷ đồng từ đấu giá 85 khu đất
09:29 18/11/2025
Tài chính
Suy thận, phổi tắc nghẽn vì hút thuốc lá điện tử từ năm 13 tuổi
09:28 18/11/2025
Tin tức
Thủ tướng Israel truy tìm thủ phạm tấn công người Palestine
09:27 18/11/2025
Thời sự quốc tế
Nổ mìn phá điểm sạt lở mới gần nơi xe khách bị đè bẹp trên đèo Khánh Lê
09:11 18/11/2025
Tin nóng
Công nghệ 18/11: Ra mắt công cụ bảo vệ Reels, Viettel hợp tác quốc phòng tại UAE
09:06 18/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Đăng vé số trúng thưởng lên mạng, tiền bị người khác nhận mất
09:00 18/11/2025
Chuyện bốn phương
Mưa rét bao trùm miền Bắc, có nơi dưới 5°C
08:55 18/11/2025
Thời tiết
Mỹ giải cứu 122 trẻ em mất tích trong chiến dịch quy mô lớn
08:41 18/11/2025
Thời sự quốc tế