Masterise Group tham gia triển lãm 'Thành tựu Đất nước 2025'

(VTC News) -

Vinh dự trở thành một trong 20 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu được lựa chọn để góp mặt tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025, Masterise Group khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khối Kinh tế tư nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới, thịnh vượng của đất nước.

Từ ngày 28/8 đến 5/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Hà Nội), sự kiện trọng điểm “Triển lãm Thành tựu Đất Nước” sẽ chính thức diễn ra. Là hoạt động đặc biệt ý nghĩa trong chuỗi chương trình kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, triển lãm sẽ tái hiện toàn bộ thành tựu trong suốt hành trình vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam 80 năm qua, với sự tham gia của các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, 34 tỉnh, thành phố cùng các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân tiêu biểu, trong đó có Masterise Group.

Dấu ấn kinh tế tư nhân trong hành trình 80 năm rạng rỡ Việt Nam

Trong hơn một thập kỷ phát triển, Masterise Group không ngừng mở rộng từ bất động sản nhà ở, thương mại đến hạ tầng chiến lược, logistics và hàng không. Với tầm nhìn “kiến tạo hệ sinh thái bất động sản toàn diện chuẩn quốc tế”, Masterise Group kiên định mang đến những chuẩn mực sống quốc tế tại Việt Nam, đồng thời phát triển mô hình kinh doanh gắn liền trách nhiệm xã hội và định hướng phát triển bền vững.

Tại triển lãm, Masterise Group sẽ hiện diện như một hình ảnh tiêu biểu cho khối kinh tế tư nhân hiện đại, đổi mới và hội nhập. Sự góp mặt này không chỉ phản ánh những thành quả đã đạt được của doanh nghiệp trong suốt hơn 1 thập kỷ qua, mà còn thể hiện khát vọng tiếp tục đồng hành cùng đất nước trên chặng đường tiếp theo: tiếp tục kiến tạo không gian sống chuẩn quốc tế, thúc đẩy kết nối vùng, khơi thông dòng chảy thương mại và đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững.

Masterise Group là một trong 20 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu được lựa chọn để góp mặt tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025. (Ảnh: Masterise Group)

Không gian trưng bày thể hiện khát vọng kiến tạo tương lai bền vững

Điểm nhấn của Masterise Group tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025 là không gian trưng bày tái hiện hành trình phát triển, tầm nhìn – sứ mệnh và hệ sinh thái bất động sản chuẩn quốc tế của doanh nghiệp. Không gian triển lãm khắc họa ba thương hiệu chủ lực: Bất động sản, quản lý bất động sản, khách sạn – giải trí, cùng những dự án tiêu biểu đang được giới thiệu ra thị trường, qua đó phản ánh định hướng phát triển toàn diện và bền vững.

Không chỉ tái hiện hành trình phát triển và hệ sinh thái bất động sản chuẩn quốc tế, không gian trưng bày của Masterise Group còn mang đến cho công chúng bức tranh toàn cảnh về những dấu mốc tự hào trong hành trình vươn tầm thế giới: Từ việc đưa Việt Nam xuất hiện trên bản đồ bất động sản hàng hiệu toàn cầu – một lĩnh vực vốn chỉ phổ biến tại Mỹ, Dubai hay Singapore – đến hợp tác với hàng loạt thương hiệu quốc tế để tạo ra những chuẩn mực sống mới.

Những dấu ấn này không chỉ minh chứng năng lực của một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có thể đứng ngang hàng cùng các thương hiệu toàn cầu, mà còn phản ánh vai trò tích cực mà quốc gia kỳ vọng ở khu vực kinh tế tư nhân: Tạo ra chuẩn mực mới, lan tỏa sáng tạo và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, thiết kế mái vòm được lấy cảm hứng từ con số 80 là điểm nhấn mang nhiều tầng ý nghĩa: vừa tôn vinh thành tựu 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của dân tộc, vừa tượng trưng cho một vòng tròn hệ sinh thái khép kính với khát vọng phát triển bền vững của Masterise Group cùng Việt Nam (số 8 đặt ngang cũng chính là dấu vô cực).

Thông qua hoạt động triển lãm, Masterise Group mong muốn chia sẻ tới công chúng khát vọng và tầm nhìn cùng quốc gia kiến tạo một Việt Nam hùng cường, phồn vinh bền vững trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: Masterise Group)

Sự góp mặt tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025 không chỉ là cơ hội để Masterise Group giới thiệu thành quả của doanh nghiệp, mà còn là lời khẳng định cam kết: Tiếp tục đồng hành cùng quốc gia trong những giai đoạn phát triển trọng yếu phía trước.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Masterise Group xác định vai trò của mình không chỉ là một doanh nghiệp, mà là đại diện tích cực của khối kinh tế tư nhân, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm quốc gia, chung tay kiến tạo tương lai phồn vinh, bền vững.