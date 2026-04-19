Mãn nhãn xem hàng nghìn người diễu hành, rước cờ ở TP.HCM

Tối 19/4, Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TP.HCM lần thứ I năm 2026 khai mạc tại công viên bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh).
Khác với các kỳ trước, lễ khai mạc được tổ chức ngoài trời trong không gian mở, thay vì tại sân vận động hay nhà thi đấu.
Tham dự sự kiện có ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao; ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng Phòng Thể thao thành tích cao (Cục Thể dục Thể thao). Về phía lãnh đạo TP.HCM có ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy và ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.
Theo ban tổ chức, đại hội quy tụ 170 đoàn với hàng nghìn người tham gia, trong đó có 168 đoàn đến từ các phường, xã, cùng đoàn vận động viên Bộ Tư lệnh TP.HCM và Công an TP.HCM. Đây là lần có số lượng tham dự lớn nhất trong lịch sử tổ chức đại hội.
Điểm nhấn của lễ khai mạc là màn diễu hành quy mô lớn. Mỗi phường, xã, đặc khu cử 10 vận động viên, được chia thành 16 cụm, mỗi cụm gồm 2 khối nhỏ di chuyển nối tiếp, giữ khoảng cách 2m, lần lượt đi qua lễ đài và tập kết trước sân khấu.
Ngoài ra, lực lượng Bộ Tư lệnh TP.HCM và Công an TP.HCM mỗi đơn vị có 50 vận động viên tham gia diễu hành; tổ trọng tài góp mặt với 20 người. Toàn bộ phần diễu hành kéo dài hơn 20 phút, tạo nên hình ảnh đồng đều, trang nghiêm.
Buổi lễ có các nghi thức truyền thống như rước cờ Tổ quốc, rước cờ đại hội và rước đuốc.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, Đại hội TDTT TP.HCM năm 2026 là ngày hội lớn của các tầng lớp Nhân dân, đồng thời là dịp đánh giá phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Lãnh đạo TP.HCM cho biết thêm, Đại hội cũng là cơ hội để phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026.
Với quy mô lớn, cách tổ chức đổi mới và không gian mở, lễ khai mạc Đại hội TDTT TP.HCM 2026 tạo dấu ấn ngay từ ngày đầu, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm phát triển thể dục thể thao của thành phố.