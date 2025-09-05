Maison Grand: Biểu tượng kiến tạo chuẩn sống chuyên gia tại Phú Mỹ

(VTC News) -

Maison Grand được phát triển với tầm nhìn trở thành biểu tượng sống chất chuyên gia giữa trung tâm Phú Mỹ – nơi được ví như “Pudong của Việt Nam”.

Dự án nổi bật với thiết kế kiến trúc mang tính biểu tượng, lấy cảm hứng từ sự giao thoa của kiến trúc châu Âu cổ điển, sự nhịp sống năng động của một thương cảng quốc tế và tiện ích hiện đại của một CBD mới. Từ đó, Maison Grand không chỉ mang đến một nơi ở mà còn khẳng định phong cách sống tiên phong của giới chuyên gia.

Maison Grand - Căn hộ cao cấp tiên phong tại đô thị cảng TP.HCM.

Một trong những điểm nhấn kiến trúc tại Maison Grand chính là sự kết hợp giữa hai tòa tháp bề thế vươn cao và không gian mở kết nối thiên nhiên độc đáo. Với thiết kế tối ưu, dự án tạo nên tầm nhìn panorama bao quát toàn cảnh cảng Phú Mỹ, núi - sông Thị Vải và trung tâm thành phố đang vươn mình phát triển.

Đây chính là trải nghiệm sống hiếm có dành cho những chủ nhân xứng tầm, khi mỗi ngày đều được sống giữa không gian mở, nơi hơi thở thành phố cảng hòa cùng nhịp sống toàn cầu.

Các căn hộ tại Maison Grand được đơn vị thiết kế nghiên cứu tỉ mỉ, bảo đảm cân bằng giữa công năng sử dụng và trải nghiệm thẩm mỹ. Từ căn hộ 1 phòng ngủ dành cho chuyên gia trẻ độc lập, căn 2 phòng ngủ phù hợp cho gia đình trẻ, đến căn hộ 3 phòng ngủ cho gia đình đa thế hệ – tất cả đều chú trọng đến sự thoáng đãng, kết nối không gian và tối ưu ánh sáng tự nhiên.

Hệ ban công đôi, kết hợp cùng cửa kính lớn giúp mở rộng không gian sống, tách biệt công năng, đón gió và ánh sáng, tạo cảm giác thiên nhiên hiện diện trong từng khoảnh khắc.

Đặc biệt, căn hộ 3 phòng ngủ tại Maison Grand được thiết kế hướng đến sự gắn kết nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư. Phòng đa năng có thể biến đổi linh hoạt thành phòng làm việc, phòng giải trí, hoặc không gian tập yoga – thiền tại gia. Điều này đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt đa dạng của gia đình hiện đại, đồng thời phản ánh xu hướng “sống thông minh – làm việc linh hoạt” đang trở thành chuẩn mực của giới chuyên gia toàn cầu.

Không chỉ dừng ở thiết kế căn hộ, Maison Grand còn kiến tạo một hệ tiện ích “all-in-one” đẳng cấp ngay trong nội khu. Tại đây, cư dân có thể tận hưởng hồ bơi Aqua Grand, phố đi bộ Milan, vườn tượng, vườn thư giãn, sky garden, khu vui chơi trẻ em,...

Toàn bộ tiện ích được quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế, chú trọng vào trải nghiệm cân bằng giữa công việc – giải trí – chăm sóc sức khỏe. Đây chính là điểm cộng khiến Maison Grand trở thành “điểm đến lý tưởng” cho cộng đồng chuyên gia trong và ngoài nước.

Grand Kid - Không gian vui chơi ngoài trời lý tưởng cho trẻ em tại Maison Grand.

Một yếu tố khác làm nên sức hút của Maison Grand là vị trí trung tâm Phú Mỹ – TP.HCM mới. Nơi đây đang chuyển mình thành cực tăng trưởng kinh tế chiến lược, kết nối trực tiếp với hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải, sân bay Long Thành và trục giao thương Đông Nam Bộ.

Chính vị thế này tạo nên giá trị kép: Vừa là chốn an cư bền vững, vừa là tài sản gia tăng tiềm năng theo sự phát triển mạnh mẽ của khu vực. Giới chuyên gia đánh giá, việc sở hữu căn hộ tại Maison Grand đồng nghĩa với việc nắm giữ “tấm hộ chiếu” bước vào trung tâm kinh tế cảng biển – công nghiệp – logistics của Việt Nam.

Maison Grand - Tâm điểm kết nối đến các dự án trọng điểm quốc gia.

Ngoài ra, dự án còn chú trọng đến yếu tố môi trường và phong thủy. Tỷ lệ xây dựng được khống chế hợp lý nhằm tối đa không gian xanh, tạo môi trường trong lành và đối lưu gió tự nhiên. Điều này không chỉ tốt cho sức khỏe cư dân mà còn giúp kiến tạo dòng chảy năng lượng tích cực, mang đến may mắn và thịnh vượng cho gia chủ.

Maison Grand không chỉ là một dự án căn hộ cao cấp, mà còn là sự kết tinh của triết lý kiến tạo biểu tượng đô thị cảng. Dự án mang đến cho cư dân một “chuẩn sống chất chuyên gia” với sự hòa hợp giữa công năng, thẩm mỹ và trải nghiệm tiện ích. Đây chính là điểm hẹn mới của những người tiên phong, nơi mỗi ngôi nhà không đơn thuần là nơi ở, mà còn là biểu tượng cho sự thành đạt và niềm tự hào.

Trong bối cảnh Phú Mỹ – TP.HCM mới đang bứt phá trở thành cực tăng trưởng chiến lược, Maison Grand khẳng định vị thế tiên phong của mình trên hành trình kiến tạo biểu tượng sống mới. Với thiết kế tối ưu, tiện ích đẳng cấp và vị trí chiến lược, Maison Grand được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng đô thị cảng, đồng thời là “ngôi nhà mơ ước” cho cộng đồng chuyên gia tại Việt Nam.