Luật sư: Vingroup là ngọn cờ đầu tuyên chiến với tin giả

(VTC News) -

"Việc Vingroup tiên phong 'tuyên chiến' với tin giả là nguồn cảm hứng để các doanh nghiệp, thậm chí từng cá nhân dũng cảm đứng lên bảo vệ chính mình, cùng chung tay xây dựng một môi trường thông tin minh bạch, văn minh và lành mạnh - nơi doanh nghiệp có thể yên tâm đóng góp cho sự phát triển của đất nước", Luật sư Phan Kế Hiền, Giám đốc Công ty Luật Bảo Tín, đánh giá về hành động pháp lý quyết liệt của Vingroup nhằm chấm dứt vấn nạn tin giả đang trở thành nỗi nhức nhối của cả xã hội.

Bước đi văn minh, thượng tôn pháp luật

- Người Việt xưa nay quan niệm kiện tụng ra chốn công đường là việc đặng chẳng đừng. Quan điểm của ông đối với việc Vingroup đồng loạt đưa hàng chục đối tượng tung tin sai sự thật ra cơ quan chức năng ra sao?

Theo tôi là rất cần và rất đáng được ủng hộ! Khi bị tấn công bằng tin giả thì không riêng gì Vingroup, mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền trình báo đến các cơ quan chức năng để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Đặc biệt, đối với doanh nghiệp lớn như Vingroup, uy tín gắn liền không chỉ với thương hiệu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của nhà đầu tư, đối tác và hàng triệu khách hàng.

Sự tấn công này còn đe dọa miếng cơm manh áo của hàng trăm nghìn gia đình, thậm chí ảnh hưởng tới hàng triệu người trong chuỗi cung ứng đa ngành.

Hành động của Vingroup là chính đáng và là một bước đi văn minh, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật. Việc làm này cũng hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật, nhất là trong bối cảnh hiện nay chúng ta đã có đầy đủ hành lang pháp lý để xử lý nghiêm minh đối với hành vi vu khống, bôi nhọ.

- Một số ý kiến cho rằng Vingroup gây sức ép, hạn chế quyền tự do ngôn luận. Quan điểm của luật sư như thế nào?

Tôi cho rằng đó chỉ là ngụy biện. Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng giữa “tự do ngôn luận” và “ngôn luận tự do”. Hiến pháp năm 2013 khẳng định “công dân có quyền tự do ngôn luận”.

Nhưng “tự do ngôn luận” phải trong khuôn khổ pháp luật, bảo đảm tuân thủ chuẩn mực pháp lý, chuẩn mực văn hóa, đạo đức, đóng góp cho lợi ích chung của xã hội.

Ngược lại, “ngôn luận tự do” được hiểu là việc phát ngôn, bình luận, chia sẻ thông tin một cách tùy tiện, thiếu trách nhiệm, bất kể đúng sai. Điều này hoàn toàn không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ.

Quyền tự do ngôn luận nếu bị lạm dụng để phát ngôn bừa bãi, chia sẻ thông tin tùy tiện, bất chấp đúng - sai, thật - giả sẽ dẫn đến tình trạng rối nhiễu thông tin, thậm chí tạo ra những cuộc khủng hoảng thông tin một cách trầm trọng, từ đó gây mất ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Khi im lặng không phải là vàng

- Luật sư có thể phân tích kỹ hơn về những hậu quả kinh tế, xã hội nếu chúng ta cứ nhắm mắt làm ngơ cho tin giả hoành hành?

Về mặt kinh tế - xã hội, những thông tin bịa đặt, sai sự thật không chỉ làm suy giảm niềm tin của người dân và nhà đầu tư đối với doanh nghiệp đang làm ăn chân chính mà còn làm xấu đi hình ảnh, môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Hệ quả là thiệt hại kinh tế trực tiếp cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến cổ đông, đối tác và hàng triệu khách hàng. Xa hơn nữa, việc các tập đoàn trụ cột của nền kinh tế bị tấn công và phá hoại bằng thông tin giả đồng nghĩa với một mối đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của cả nền kinh tế quốc gia.

Nếu những hành vi này không được xử lý kịp thời, các đối tượng vi phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì sẽ tạo tiền lệ xấu, làm mất đi tính nghiêm minh của pháp luật.

Do đó, việc xử lý nghiêm khắc các hành vi vu khống, bịa đặt, bôi nhọ núp bóng “tự do ngôn luận” không chỉ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của từng doanh nghiệp mà còn là biện pháp thiết yếu để giữ vững niềm tin của thị trường, bảo vệ sự ổn định xã hội và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia.

- Theo Luật sư, Vingroup được gì và mất gì khi mở cuộc chiến chống tin giả?

luat-su-phan-ke-hien.jpg Vingroup kiên quyết đấu tranh với các tin giả, tin đồn thất thiệt là một lựa chọn đúng đắn, văn minh và đầy bản lĩnh Luật sư Phan Kế Hiền

Theo quan điểm của tôi, việc Vingroup kiên quyết đấu tranh với các tin giả, tin đồn thất thiệt là một lựa chọn đúng đắn, văn minh và đầy bản lĩnh. Bởi sự im lặng đôi khi còn gây ra những tổn thất lớn hơn rất nhiều so với việc đứng lên đấu tranh.

Khi doanh nghiệp im lặng, tin giả dễ dàng được lan truyền thậm chí bị xem như “có thật”. Cái mất khi đó sẽ không chỉ là hình ảnh doanh nghiệp, sự ổn định tài chính mà thậm chí là niềm tin xã hội - những giá trị không thể đo đếm được.

Ngược lại, hành động của Vingroup thể hiện bản lĩnh của một doanh nghiệp lớn, dám đối diện, dám đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, qua đó củng cố vị thế trên thương trường.

Vingroup tiên phong “tuyên chiến” với tin giả còn mang lại ý nghĩa xã hội vô cùng sâu sắc, được ví như ngọn cờ đầu trên “mặt trận bảo vệ sự thật”.

Đây là nguồn cảm hứng để các doanh nghiệp khác, thậm chí từng cá nhân dũng cảm đứng lên bảo vệ chính mình, cùng chung tay xây dựng một môi trường thông tin minh bạch, văn minh và lành mạnh - nơi doanh nghiệp có thể yên tâm sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

- Cộng đồng nên làm gì để chung tay chống tin giả, thưa Luật sư?

Trong bối cảnh tin giả, tin đồn thất thiệt ngày càng tràn lan, điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần giữ cho mình sự tỉnh táo và cảnh giác. Chúng ta chỉ nên tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thống, có nguồn gốc rõ ràng, không tiếp tay lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngoài ra, mỗi người dân, doanh nghiệp không nên chọn cách im lặng, thờ ơ trước những hành vi bịa đặt, phát tán thông tin sai trái.

Im lặng không phải lúc nào cũng là vàng mà nhiều khi trở thành mảnh đất màu mỡ để cái xấu tồn tại và phát triển. Ngày hôm nay là Vingroup, ngày mai nạn nhân có thể là bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nào.

Ngược lại, nếu mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp đều chủ động lên tiếng, phản bác thông tin sai sự thật, chia sẻ thông tin chính thống thì sức mạnh cộng đồng sẽ trở thành “lá chắn” hữu hiệu chống lại tin giả.

- Xin cảm ơn Luật sư!