Đóng

Diễn biến mới vụ Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân

(VTC News) -

Theo thông tin từ Vingroup, đến tối 11/9, 65 kênh đã ẩn, xóa video sau khi tập đoàn này công bố khởi kiện.

Trang Anh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới