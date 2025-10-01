Logistics và chuyển đổi số: Chiến lược thông minh của SATRA

(VTC News) -

Với những bước đi bài bản, cùng tầm nhìn chiến lược, việc SATRA ứng dụng công nghệ mới, tự động hoá tối đa quy trình hoạt động đã thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược phát triển logistics thông minh, hiện đại, đảm bảo tính kết nối cũng như khả năng điều phối chuỗi cung ứng cho nội địa và xuất khẩu tại siêu đô thị ‘TP.HCM mới’.

Chợ Bình Điền đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hàng hóa từ nhiều vùng miền với thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước. (Ảnh: SATRA)

Chiến lược logistics - “bệ đỡ” vững chắc cho doanh nghiệp

Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM trở thành một siêu đô thị mới với diện tích rộng lớn lên tới hơn 6,7 ngàn km² gấp 3 lần so với trước, hơn 13 triệu dân, GRDP tăng khoảng 1,5 lần. Với tiềm lực kinh tế lớn mạnh chưa từng có, TP.HCM được kỳ vọng sẽ vươn tầm thề thế giới.

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) luôn được biết đến là một trong những doanh nghiệp thương mại - dịch vụ chủ lực của TP.HCM. Từ hệ thống bán lẻ, chuỗi cung ứng xanh cho đến các chương trình kết nối vùng miền, SATRA đã góp phần quan trọng ổn định thị trường, đưa hàng hóa thiết yếu đến tay người tiêu dùng.

Việc mở rộng địa giới hành chính vừa tạo ra cơ hội nhưng đồng thời cũng nhiều thách thức với các doanh nghiệp bán lẻ như SATRA, một doanh nghiệp Nhà nước chủ lực của TP.HCM với sứ mệnh góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững của thành phố. SATRA đứng trước cơ hội được tiếp cận thêm nguồn khách hàng mới, mở rộng liên kết vùng, kết nối sâu rộng chuỗi cung ứng sản phẩm.

Kho Bình Đường từ năm 2024 đã trở thành điểm nhấn trong chuỗi logistics của SATRA. (Ảnh: SATRA)

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng đứng trước các khó khăn như cạnh tranh gay gắt hơn từ nhiều thương hiệu bán lẻ, gia tăng chi phí vận chuyển hay rủi ro trong chuỗi cung ứng để đảm bảo nguồn hàng ổn định ở một địa bàn rộng lớn.

Trong bối cảnh đó, SATRA đặt mục tiêu, xác định chiến lược phát triển logistics sẽ là bệ đỡ vững chắc, nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Theo đó, các chiến lược phát triển của doanh nghiệp sẽ tập trung vào việc tái định vị lại hệ thống phân phối theo hướng thông minh, hiện đại hơn, xác định vai trò logistics không còn là vấn đề “hậu cần” mà là “xương sống” cần sự dồn lực và quyết tâm của cả doanh nghiệp.

Chuyển đổi số là động lực quan trọng để SATRA nâng tầm dịch vụ, nhất là trong lĩnh vực bán lẻ. (Ảnh: SATRA)

“Việc mở rộng địa giới hành chính vừa tạo ra cơ hội nhưng đồng thời cũng là thách thức trong chiến lược logistics, đòi hỏi SATRA phải trở thành đơn vị phân phối hiện đại trên địa bàn rộng lớn hơn, có khả năng điều phối chuỗi cung ứng cho cả nội địa lẫn xuất khẩu”, đại diện SATRA nhấn mạnh.

TP.HCM được kỳ vọng trở thành siêu đô thị đa trung tâm: trung tâm kinh tế - tài chính - công nghệ - logistics thông minh hàng đầu Đông Nam Á. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, thành phố cần có chiến lược quy hoạch bài bản, dài hạn, cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp và cộng đồng.

Đồng hành cùng thành phố, SATRA định hướng sẽ là trung tâm kết nối và chuẩn hóa chuỗi cung ứng, “cầu nối” giữa lĩnh vực thương mại và vận tải công cộng, hoà nhập với tầm nhìn kinh tế đô thị số và phù hợp với định hướng phát triển ngành logistics của Thành phố, góp phần bình ổn thị trường hàng hoá, giảm nguy cơ đứt gãy hàng hóa thiết yếu, và mang lại lợi ích cao nhất cho người tiêu dùng.

Đầu tư kho lạnh và mở rộng chuỗi cung ứng, SATRA tăng khả năng phục vụ nội địa và thị trường xuất khẩu. (Ảnh: SATRA)

Phát triển logistics thông minh bằng ứng dụng công nghệ số

Thực tế, chi phí logistics của Việt Nam hiện chiếm khoảng 16,5% GDP, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 10,6%. Việc đầu tư hạ tầng logistics hiện đại, từ kho bãi, bến bãi đến hệ thống vận chuyển, chính là chìa khóa để SATRA tối ưu chi phí vận hành, gia tăng năng lực cạnh tranh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng lớn của thị trường. Chiến lược logistics thông minh đã được SATRA hiện thực hoá bằng loạt hành động cụ thể.

Trước hết, SATRA chú trọng phát triển hạ tầng logistics hiện đại, linh hoạt, mở rộng đến các khu công nghiệp, vùng ven và khu vực nông thôn, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, tối ưu hóa tuyến đường và quản lý kho hàng, tiết giảm chi phí vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh…

Tiếp theo, SATRA tập trung triển khai ứng dụng công nghệ số trong hoạt động logistics, thông qua việc triển khai phần mềm quản lý chuỗi cung ứng, từ đó có thể mã hoá truy xuất nguồn gốc hàng hoá. Vừa qua, SATRA đã hợp tác chiến lược với FPT giai đoạn 2025 – 2030 để chuyển đổi số toàn diện chuỗi phân phối.

Đây sẽ là nền tảng để SATRA tăng tính linh hoạt trước biến động chuỗi cung ứng toàn cầu, hiện đại hoá chuỗi cung ứng, đáp ứng nhu cầu “siêu đô thị” TP.HCM trong tương lai.

Với mục tiêu đến năm 2030, SATRA sẽ vận hành toàn diện trên nền tảng số, tích hợp, phân tích được dữ liệu lớn từ toàn bộ hoạt động kinh doanh để nâng cao hiệu quả kinh doanh và phản ứng nhanh nhạy với thị trường.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn đầu tư phát triển hạ tầng logistics hiện đại, linh hoạt, mở rộng đến các khu công nghiệp, vùng ven và khu vực nông thôn, tối ưu hóa tuyến đường và quản lý kho hàng, tiết giảm chi phí vận hành.

Trong lĩnh vực xuất khẩu nhóm hàng thực phẩm đông lạnh, SATRA sẽ tiếp tục nâng cao lợi thế về hàng nông sản, thực phẩm chế biến, khuyến khích các đơn vị thành viên chuyển từ bán nguyên liệu sang chế biến sâu, tăng giá trị xuất khẩu.

SATRA đầu tư kho lạnh, mở rộng chuỗi cung ứng lại để phục vụ nội địa và thị trường xuất khẩu với hệ thống nhà máy đạt chuẩn châu Âu, Quốc tế, đảm bảo khả năng xuất khẩu vào EU, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Pháp, Canada và Trung Đông,…

Bên cạnh đó, SATRA còn chú trọng nâng cấp kho bãi theo hướng hiện đại hoá, tiết kiệm năng lượng, tích hợp chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả lưu trữ, trung chuyển hàng hóa. Kho Bình Đường được nâng cấp từ năm 2024 đã trở thành điểm nhấn trong chuỗi logistics của SATRA.

Doanh nghiệp còn hướng tới hợp tác với các đối tác logistics chuyên nghiệp để tận dụng mạng lưới vận chuyển toàn quốc và công nghệ tiên tiến, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững và phục vụ thị trường tốt nhất.

Phát triển chiến lược logistics thông minh, với SATRA không phải là lựa chọn tình thế, mà là bước đi chiến lược, để hiện thực hóa tầm nhìn: Xây dựng hệ thống phân phối hiện đại, nâng cao vị thế hàng Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu và tạo lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp.