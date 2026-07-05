Loạt nhà thuốc tại TP.HCM bị xử phạt

(VTC News) -

Mới đây, Sở Y tế TP.HCM công bố danh sách các cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm, trong đó nhiều nhà thuốc bị xử phạt do bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc, không đảm bảo điều kiện bảo quản và vi phạm các quy định về hành nghề dược.

Theo thông tin từ Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP.HCM, hộ kinh doanh Nhà thuốc tây Hải Châu (địa chỉ số 261 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình) bị xử phạt 39 triệu đồng do mắc nhiều vi phạm.

Cụ thể, cơ sở này để người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt trong thời gian hoạt động không thuộc trường hợp pháp luật cho phép; không thực hiện việc cách ly, biệt trữ thuốc, dược liệu không đạt chất lượng, hết hạn sử dụng, đã có thông báo thu hồi hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc và không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về dược.

Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây Phú Châu (số 30/26 Lâm Văn Bền, phường Tân Hưng) bị xử phạt 17,5 triệu đồng do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Trong khi đó, Nhà thuốc Mỹ Châu 6 (số 251 Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa) bị xử phạt 19 triệu đồng vì để người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt trong thời gian hoạt động và không cách ly, biệt trữ thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đối với hộ kinh doanh Nhà thuốc Hiếu Nghĩa Pharma (số 25 đường 65, phường Tân Hưng), Sở Y tế TP.HCM xử phạt 22,5 triệu đồng do không duy trì điều kiện bảo quản thuốc theo quy định, không đảm bảo điều kiện kho bảo quản theo hồ sơ đăng ký và không thực hiện cách ly, biệt trữ thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngoài ra, Quầy thuốc Quỳnh Trâm (ấp Tân Phú, xã Minh Thạnh) bị xử phạt 4 triệu đồng vì chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm theo quy định kể từ ngày được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc từ lần cập nhật gần nhất.

Cùng đợt này, Sở Y tế TP.HCM cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Theo Sở Y tế TP.HCM, việc công khai danh sách các cơ sở bị xử phạt là một trong những giải pháp nhằm tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dược trên địa bàn, đặc biệt đối với hành vi bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dược và bảo đảm an toàn cho người sử dụng thuốc.