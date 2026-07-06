Lộ trình Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương được triển khai ra sao?

(VTC News) -

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 52-KL/TW ngày 20/6/2026 thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ nhằm hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tiến độ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, việc Bộ Chính trị thống nhất chủ trương là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định những thành tựu nổi bật của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh đô thị hóa và hoàn thiện hệ thống chính trị. Đây cũng là tiền đề để Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phường Kinh Bắc, trung tâm đô thị lõi của tỉnh Bắc Ninh.

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết nhiệm vụ trước mắt của tỉnh là hoàn thiện Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh bảo đảm đồng bộ với quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia, tạo nền tảng để hoàn thiện Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

"Tỉnh đã phân công rõ nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành cho từng cơ quan, đơn vị để kịp trình Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quốc hội theo đúng tiến độ", ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, Sở Nội vụ được giao chủ trì xây dựng Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và Đề án thành lập các phường trực thuộc; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy UBND tỉnh hoàn thiện các nội dung liên quan, đồng thời hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri và HĐND cấp xã theo quy định.

Song song với đó, tỉnh tập trung hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I và hoàn chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Chỉ sau 10 ngày kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 52, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 299 về triển khai các nhiệm vụ thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. UBND tỉnh tiếp tục ban hành các văn bản giao nhiệm vụ lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị cũng như triển khai Đề án thành lập thành phố và các phường trực thuộc.

Trụ sở UBND phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Theo ông Hoàng Bá Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị Bắc Ninh số 2, để bảo đảm tiến độ, đơn vị đã thực hiện chỉ định thầu theo quy trình rút gọn, lựa chọn Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia làm đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

"Hiện đơn vị đang phối hợp tiếp thu ý kiến của 13 bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện hồ sơ trước khi lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức liên quan", ông Huy cho biết thêm.

Trước đó, ngày 30/6, HĐND tỉnh Bắc Ninh thông qua Nghị quyết số 45 về Đề án công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. Đây được xem là cơ sở quan trọng để địa phương thực hiện các thủ tục tiếp theo trong quá trình thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian tới, Bắc Ninh sẽ đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Xây dựng công nhận đô thị loại I; lập Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030; đăng tải dự thảo các đề án để lấy ý kiến người dân và tổng hợp kết quả trước 17h ngày 11/7/2026.

Tỉnh Bắc Ninh tiếp tục sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục sắp xếp thôn, tổ dân phố; đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng; phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cấp hạ tầng xã hội và không gian xanh, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đô thị hiện đại.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành tập trung hoàn thiện những tiêu chí còn thiếu, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất các điều kiện và hồ sơ theo quy định, Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương sẽ được trình Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quốc hội xem xét, quyết định.