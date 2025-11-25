Lộ diện huấn luyện viên mới của PVF CAND

(VTC News) -

Sáng 25/11, câu lạc bộ PVF CAND thông báo bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thành Công. Nhà cầm quân sinh năm 1977 là phương án thay thế đồng nghiệp Thạch Bảo Khanh - người vừa chia tay đội bóng tân binh V.League cách đây ít ngày.

"Với niềm đam mê sâu sắc với bóng đá, với nỗ lực không ngừng, với kinh nghiệm huấn luyện từ nhiều môi trường và thành tích được chứng minh tại các CLB bóng đá chuyên nghiệp đã đi qua, tin tưởng rằng ông sẽ mang tới những thành công cùng tập thể đội bóng", PVF CAND viết trong thông báo chào mừng huấn luyện viên trưởng mới.

Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công

Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công tạo dựng dấu ấn ở V.League khi dẫn dắt các câu lạc bộ Sài Gòn, Quảng Nam, Hà Tĩnh và Thanh Hoá. Ông thường được tín nhiệm ở các đội bóng không có tiềm lực mạnh, không có nhiều ngôi sao cũng như ngoại binh chất lượng cao.

Ở mùa giải 2024-2025, nhà cầm quân người Nghệ An từng giúp câu lạc bộ Hà Tĩnh có chuỗi trận bất bại ấn tượng. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công rời đi khi đội bóng miền Trung kết thúc mùa giải ở vị trí 5 trên bảng xếp hạng V.League với thành tích 7 trận thắng, 15 trận hoà và chỉ 4 thất bại.

Lý do chia tay là vấn đề sức khoẻ. HLV Nguyễn Thành Công muốn được nghỉ ngơi, tập trung điều trị bệnh trước khi quay lại làm việc. Sau nửa năm, nhà cầm quân 48 tuổi quyết định tái xuất ở đội bóng đang trong cuộc chiến trụ hạng.

PVF CAND khởi đầu mùa giải không tồi nhưng hạn chế về thực lực dần bộc lộ. Đội bóng này hiện xếp thứ 13 trên tổng số 14 đội của V.League sau 11 vòng đấu đầu tiên, chỉ hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 1 điểm.