(VTC News) -

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 29/6 và sáng 30/6 có 3 trận đấu. Trận đấu đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Brazil và Nhật Bản tại sân vận động NRG. Sau đó, Đức chạm trán Paraguay tại sân Gillette. Trận đấu cuối cùng diễn ra giữa Hà Lan và Morocco trên sân Estadio BBVA.

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 29/6 và sáng 30/6

Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 30/6 0h Brazil vs Nhật Bản VTV3, VTV6, VTV9 30/6 3h30 Đức vs Paraguay VTV3, VTV10, VTV6 30/6 9h Hà Lan vs Morocco VTV3, VTV6, VTV9

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

Brazil góp mặt ở vòng đấu này sau khi đứng đầu bảng C. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti mở màn bằng trận hòa 1-1 trước Morocco, sau đó thắng đậm Haiti và Scotland cùng với tỷ số 3-0. Brazil đã đứng đầu vòng bảng ở mọi kỳ World Cup kể từ năm 1982. Tuy nhiên, việc tiến sâu tại giải đấu lại không còn dễ dàng với họ trong những năm gần đây.

Đây mới chỉ là lần thứ năm Nhật Bản góp mặt ở vòng knock-out World Cup, và họ vẫn chưa từng giành chiến thắng. Để giành vé vào vòng 32 đội năm nay, thầy trò HLV Hajime Moriyasu hòa Hà Lan và Thụy Điển và chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Tunisia, qua đó cán đích ở vị trí nhì bảng F. Dù mất đội trưởng Wataru Endo cùng ngôi sao Kaoru Mitoma vì chấn thương, Nhật Bản vẫn đang duy trì chuỗi 10 trận bất bại, trong đó có một chiến thắng giao hữu trước chính Brazil.

Đây là lần thứ năm Nhật Bản góp mặt ở vòng 32 đội, và họ vẫn chưa từng giành chiến thắng. (Ảnh: Reuters)

Đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng E, nhưng màn trình diễn của họ chưa thực sự thuyết phục. Sau chiến thắng đậm 7-1 trước Curacao ở trận ra quân, Đức phải nhờ bàn thắng quyết định của Deniz Undav để lội ngược dòng đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1, trước khi khép lại vòng bảng bằng thất bại 1-2 trước Ecuador. Dù vậy, mục tiêu quan trọng nhất là vượt qua vòng bảng đã hoàn thành. Đây điều mà họ không làm được tại World Cup 2018 và 2022 khi đều bị loại ngay từ vòng đấu đầu tiên.

Trong khi đó, Paraguay khởi đầu giải đấu bằng thất bại nặng nề 1-4 trước đồng chủ nhà Mỹ, nhưng đã kịp lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ dù Miguel Almiron bị truất quyền thi đấu, trước khi hòa Australia 0-0 để giành vé đi tiếp. Đây là lần thứ 5 Paraguay góp mặt ở vòng knock-out World Cup, nhưng họ mới chỉ vượt qua 1 trong 5 lần trước đó.

Morocco trải qua vòng bảng đầy ấn tượng. Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi hòa Brazil 1-1 trước khi lần lượt đánh bại Scotland 1-0 và Haiti 4-2 để giành ngôi nhì bảng C. Morocco từng làm nên lịch sử tại World Cup 2022 khi trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết. HLV Mohamed Ouahbi hy vọng sẽ đưa "Những chú sư tử Atlas" tiến thêm một bước tại giải năm nay.

Tuy nhiên, trước tiên họ phải vượt qua một Hà Lan cũng có màn khởi đầu không kém phần thuyết phục. Đội bóng của HLV Ronald Koeman mở màn bằng trận hòa 2-2 trước Nhật Bản, sau đó lần lượt đánh bại Thụy Điển 5-1 và Tunisia 3-1 để đứng đầu bảng F với 7 điểm. "Cơn lốc màu da cam" càng thêm tự tin nhờ thành tích tốt ở các vòng đấu loại trực tiếp, khi đã giành quyền đi tiếp ở 7 trong 10 trận knock-out World Cup gần nhất kể từ năm 2010.