Lịch cúp điện hôm nay ngày 7/10/2025 tại Quảng Ngãi

cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 07/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Kon Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 07/10/2025 từ 08h00 - 10h50 Mất điện trạm chung cư Phú Gia. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Đội QLĐ TP Kon Tum thực hiện sang chuyển dây hạ thế ABC 4*95mm2 từ trụ hiện trạng 1T2/3 qua trụ XDM và cắt gốc thu hồi trụ cũ theo kiến nghị của khách hàng 07/10/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện trạm Lê Văn Tám. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Đội QLĐ TP Kon Tum thực hiện sang chuyển thu hồi ĐD 0,4kV không còn sử dụng sau TBA Lê Văn Tám

Lịch cúp điện phường Đức Phổ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 07/10/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm thủy sản Van Vinh 1. Đội quản lý điện Đức Phổ Thay tủ điện TBA CBTS Văn Vinh - XT 475/ĐPH 07/10/2025 từ 13h30 - 17h00 Mất điện trạm Phổ Khánh 1(1B). Đội quản lý điện Đức Phổ Thay tủ điện TBA Phổ Khánh 1 - XT 471/ĐPH

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 07/10/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm Lê Hồng Phong. Đội quản lý điện Đăk Hà Đội SCĐN tháo, đấu lèo trụ 479-481DAHA_C43. Đội QLĐ Đăk Hà thay thế DCL 479-7/1 T110ĐHA.

Lịch cúp điện xã Thọ Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 07/10/2025 từ 07h30 - 12h00 Mất điện trạm khu TĐC Thôn Thế Lợi. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Thay thế 01 vỏ tủ điện, thay 03CSV thay toàn bộ bulon hệ xà TBA KDC Thôn Thế Lợi - XT 472BNG

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 07/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.