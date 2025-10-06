Lịch cúp điện hôm nay ngày 7/10/2025 tại Quảng Ngãi

18:05 06/10/2025 Bản tin 113
Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 07/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
|
07/10/2025
từ 08h00 - 10h50
|Mất điện trạm chung cư Phú Gia.
|Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum
|Đội QLĐ TP Kon Tum thực hiện sang chuyển dây hạ thế ABC 4*95mm2 từ trụ hiện trạng 1T2/3 qua trụ XDM và cắt gốc thu hồi trụ cũ theo kiến nghị của khách hàng
|
07/10/2025
từ 08h00 - 14h00
|Mất điện trạm Lê Văn Tám.
|Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum
|Đội QLĐ TP Kon Tum thực hiện sang chuyển thu hồi ĐD 0,4kV không còn sử dụng sau TBA Lê Văn Tám
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
|
07/10/2025
từ 07h30 - 11h00
|Mất điện trạm thủy sản Van Vinh 1.
|Đội quản lý điện Đức Phổ
|Thay tủ điện TBA CBTS Văn Vinh - XT 475/ĐPH
|
07/10/2025
từ 13h30 - 17h00
|Mất điện trạm Phổ Khánh 1(1B).
|Đội quản lý điện Đức Phổ
|Thay tủ điện TBA Phổ Khánh 1 - XT 471/ĐPH
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
|
07/10/2025
từ 08h00 - 16h00
|Mất điện trạm Lê Hồng Phong.
|Đội quản lý điện Đăk Hà
|
Đội SCĐN tháo, đấu lèo trụ 479-481DAHA_C43.
Đội QLĐ Đăk Hà thay thế DCL 479-7/1 T110ĐHA.
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
|
07/10/2025
từ 07h30 - 12h00
|Mất điện trạm khu TĐC Thôn Thế Lợi.
|Đội quản lý điện Sơn Tịnh
|Thay thế 01 vỏ tủ điện, thay 03CSV thay toàn bộ bulon hệ xà TBA KDC Thôn Thế Lợi - XT 472BNG
Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 07/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.
Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.