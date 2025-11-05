Lịch cúp điện hôm nay ngày 6/11/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 6/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/11/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Đội 6 Đồng Lâm, khu tái định cư Đồng Lâm, Đồng Lâm 5, ban chỉ huy quân sự huyện Phong Điền, Quý Hưng. Đội quản lý điện Phong Điền Xử lý tiếp xúc lèo vị trí 53 XT 471 Đồng Lâm và xử lý tồn tại lưới điện trong phạm vi cắt điện

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/11/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Bồn Phổ 1, La Chữ 2, Quê Chữ 2, UBND phường Hương An, Bồn Phổ 2, La Chữ 4, Quê Chữ 3, Bồn Phổ 3, Cao Văn Khánh, Trường Thi. Đội quản lý điện Hương Trà Kéo dây chống sét từ VT 19/23/2 đến 19/23/44 XT 472 Huế 2. Xử lý tồn tại DZ nhánh rẽ La Chữ - Bồn Phổ XT 472 Huế 2

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/11/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện trạm BTS Viettel 203. Đội quản lý điện A Lưới Thay xà vênh VT 469, thay chống sét VT 469, 470; bọc lại lèo VT 483, bọc silicon FCO, CSV, MBA BTS203, phát quang hành lang tuyến

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 6/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.