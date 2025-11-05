Lịch cúp điện hôm nay ngày 6/11/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 6/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Kon Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/11/2025 từ 09h00 - 11h00 Mất điện trạm CB Mũ Cốm. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Tổ QL Kinh Doanh - Đội QLĐ TP. Kon Tum

Lịch cúp điện xã Sơn Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/11/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện trạm Sơn Màu 4, Sơn Màu 5, Sơn Màu 8. Đội quản lý điện Sơn Hà Dựng cột, sang dây sạt lỡ tại cột 19 Đ.D 22kV sau NR Sơn Màu 5 - XT 473T2.SHA (Ảnh hưởng bảo số 12)

Lịch cúp điện xã Bờ Y

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/11/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện trạm Thung Nai, Thung Nai 2, TD Trương Giang, NLMT Nhât Quang, NLMT Nhât Anh, NLMT An Nam Phát, NLMT An Minh Phát, tự dùng Trạm Cắt 220KV Pờ Y, Hoàng Kim Tiếp, Ngọc Thăng, TĐ Đăk Xú 1, TĐ Đăk Xú 2. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Kon Tum thi công rải căng dây, lắp đặt xà, cách điện và phụ kiện rải căng dây từ vị trí C129 đến TBA Thung Nai và đấu nối đường dây 22kV đi TBA Thung Nai tại vị trí C129 đường dây 22kV XT475 mạch kép đi Lào thuộc công trình hoàn thiện lưới điện THA phía Bắc khu vực huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum năm 2025 06/11/2025 từ 11h00 - 16h00 Mất điện trạm Đắk Ba-1, Đắk Hú, TT Xã Đắk Dục. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Đội quản lý điện Ngọc Hồi thi công hoán đổi MBA TBA TTCX Đăk Dục từ 50kVA thành 160kVA

Lịch cúp điện xã Nghĩa Hành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/11/2025 từ 08h00 - 09h30 Mất điện trạm Hành Thuận 2. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thay hệ đo đếm bị cháy hỏng tại TBA Hành Thuận 2 06/11/2025 từ 09h45 - 11h15 Mất điện trạm Hành Nhân 10. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thay hệ đo đếm bị cháy hỏng tại TBA Hành Nhân 10. Thay ATM bị hỏng, đấu tắt tại TBA Hành Nhân 10 (SCTX2025). 06/11/2025 từ 11h30 - 12h30 Mất điện trạm Hành Nhân 8. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thay hệ đo đếm bị cháy hỏng tại TBA Hành Nhân 8

Lịch cúp điện xã Bình Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/11/2025 từ 07h30 - 08h45 Mất điện trạm TĐC Cây Trâm. Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA TĐC Cây Trâm. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA 06/11/2025 từ 09h30 - 10h45 Mất điện trạm KDC Đông Yên (B. Dương). Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA KDC Đông Yên. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA 06/11/2025 từ 13h30 - 13h45 Mất điện trạm KDC Vườn Hùng (75KVA). Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA TĐC Vườn Hùng. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA 06/11/2025 từ 15h30 - 16h45 Mất điện trạm TĐC Đồng Dưới Lộ. Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA KDC Đồng dưới Lộ. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Quảng Ngãi ngày 6/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.