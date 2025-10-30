Lịch cúp điện hôm nay ngày 31/10/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 31/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 07h30 - 12h30 Mất điện trạm Bình Thành 3, Hương Thọ 8. Đội quản lý điện Hương Trà Thay thế MBA Hương Thọ 8 TNĐK không đạt

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 06h30 - 15h30 Mất điện trạm Xăng Dầu Số 5 (CTCP VT-DV Petrolimex Huế). Đội quản lý điện Hương Thủy Di dời TBA Xăng Dầu số 5 dọc tuyến cách vị trí cũ 7m phục vụ mở rộng tỉnh lộ 15

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm A Ngo (T1), A Ngo (T3), T2 A Lin. Đội quản lý điện A Lưới Nâng chụp tại VT C4/8, C10/7, thay dây từ VT C10/6 đến C10/7

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 07h30 - 13h45 Mất điện trạm Quảng Công 1, Quảng Công 2, Quảng Công 4, Quảng Công 8, Quảng Ngạn 6, nuôi tôm Quảng Công 2, nuôi tôm Quảng Công 3, TITAN Quảng Công 1 T1, TITan Quảng Công 1 T2, TITAN Quảng Công 2. Đội quản lý điện Quảng Điền Thay bulong, sứ từ VT 193 đến 196 XT 471 TC Điền Hòa, kéo dây hạ thế từ TBA Quảng Ngạn 6 đến VT D8, đấu nối các nhánh rẽ trên trục, khắc phục bão

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 31/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.