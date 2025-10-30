Lịch cúp điện hôm nay ngày 31/10/2025 tại Gia Lai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Gia Lai ngày 31/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Bồng Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 08h15 - 12h15 Mất điện trạm Chương Hòa 2. Đội quản lý điện Bồng Sơn Đội hotline Tháo 03 lèo ĐZ 22kV tại cột 61 về phía cột 60 XT474TQU bằng phương pháp hotline 31/10/2025 từ 08h15 - 11h45 Mất điện trạm công ty cổ phần New Farm Quảng Nam. Đội quản lý điện Bồng Sơn XN Dịch vụ Điện lực Bình Định (CPSC) Bảo trì, thí nghiệm định kỳ và vệ sinh hệ thống điện Tại TBA New Frame Quảng Nam vị trí cột 33/14A XT476TQU 31/10/2025 từ 08h40 - 11h45 Mất điện trạm ĐMT Năng Lượng Xanh 4M. Đội quản lý điện Bồng Sơn Tổ QLKT BS + TT Thí nghiệm Điện Bình Định kiểm định định kỳ thiết bị đo lường hợp bộ trung thế (MOF) Tại TBA Năng Lượng Xanh 4M vị trí cột 27/1 XT476TQU 31/10/2025 từ 09h30 - 12h15 Mất điện trạm chiếu sáng đường 26-3 Tam Quan đến CCN Hoài Châu. Đội quản lý điện Bồng Sơn Tổ QLKT BS Xử lý thay đầu cực LBS-C 474TQU/56_Đồi Mười bị nứt. 31/10/2025 từ 12h20 - 14h40 Mất điện trạm trung tâm sát hạch GPLX. Đội quản lý điện Bồng Sơn XN Dịch vụ Điện lực Bình Định (CPSC) bảo trì, thí nghiệm định kỳ và vệ sinh hệ thống điện TBA TT Sát hạch LPLX tại vị trí cột 79/3/3XT 472 HNH 31/10/2025 từ 15h10 - 17h20 Mất điện trạm Chất Đốt. Đội quản lý điện Bồng Sơn Đội Hotline Tháo 03 lèo ĐZ 22kV tại cột 77 XT471TQU bằng phương pháp hotline

Lịch cúp điện xã Bàu Cạn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 08h30 - 10h00 Mất điện trạm 1A Thị Trấn. Đội quản lý điện Chư Prông Công ty Phú Hạnh: Kéo căng dây ABC 4*95mm tại TBA 1A-Thị Trấn và đấu nối vào tủ điện. Đấu ĐZHA TBA Tổ Dân Phố 3 tại cột 6/5H;Đội QLĐ Chư Prông: Tách lèo ĐZHA TBA 1A-Thị Trấn tại cột 02 và 06. Đấu lèo ĐZHA tại cột 1TDP3/1H XDM đến cột 2/5H TBA 1A-Thị Trấn.

Lịch cúp điện xã Chư Pưh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 09h00 - 11h00 Mất điện trạm Phạm Thanh Phong, Nguyễn Văn Quang. Đội quản lý điện Chư Pưh Đội SCN lưới điện (Tổ 4) thực hiện thay 01 bộ FCO-473CPU/213/1 Phạm Thanh Phong pha B bị hỏng tại trụ 473CPU/213/1 thuộc XT 473CPU

Lịch cúp điện xã Chư Sê

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 09h00 - 11h00 Mất điện trạm NLMT VTT Gia Lai. Đội quản lý điện Chư Sê Thí nghiệm điện Gia Lai: Kiểm định TI TBA NLMT VTT 31/10/2025 từ 08h00 - 08h45 Mất điện trạm NLMT VHT Gia Lai. Đội quản lý điện Chư Sê Thí nghiệm điện Gia Lai: Kiểm định TI TBA NLMT VHT 31/10/2025 từ 09h00 - 09h45 Mất điện trạm NLMT 372 Gia Lai. Đội quản lý điện Chư Sê Thí nghiệm điện Gia Lai: Kiểm định TI TBA NLMT 372 31/10/2025 từ 10h15 - 11h00 Mất điện trạm NLMT Bản Lìu Gia Lai. Đội quản lý điện Chư Sê Thí nghiệm điện Gia Lai: Kiểm định TI TBA NLMT Bản Lìu 31/10/2025 từ 13h30 - 14h30 Mất điện trạm công Thiện Phú 2. Đội quản lý điện Chư Sê Thí nghiệm điện Gia Lai: Kiểm định TI TBA Thiện Phú 2 31/10/2025 từ 15h30 - 17h00 Mất điện trạm NLMT Ngọc Hoàn Solar. Đội quản lý điện Chư Sê Thí nghiệm điện Gia Lai: Kiểm định MOF TBA NLMT Ngọc Hoàn

Lịch cúp điện xã Krông Pa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 13h30 - 15h30 Mất điện trạm Pin Mặt Trời. Đội quản lý điện Krông Pa KĐĐK TBA Pin Mặt Trời

Lịch cúp điện xã Mang Yang

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 31/10/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm Đăk Rok, Tè Đăk, Kờ Tùng 1, Kờ Tùng 2, Bờ Chắt, Tờ Kôn, Bờ Dầu (P Yầu). Nhơn Thọ 2, Nhơn Thọ 4, Nhơn Thọ 3, Bờ Dầu 2, Mạc Văn Tàu, hồ chứa nước H Ra Nam, Lê Khắc Thông, Nguyễn Thanh Hùng, mỏ đá Trang Đức, công ty cổ phần Đại Việt. Đội quản lý điện Mang Yang Công ty TNHH MTV TVTK &XD Quang TRang thi công thay dây trần bằng dây bọc 2 pha A& pha B và lắp chụp đầu cột từ trụ 127-136 , XT 475TC.MYA

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 31/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Gia Lai để khán giả tiện theo dõi.