Lịch cúp điện hôm nay ngày 30/10/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 30/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 30/10/2025 từ 06h00 - 08h00 Mất điện trạm Nam Phổ 1, Nam Phổ 3, Tây Trì Nhơn 1, Tây Trì Nhơn 2, Vỹ Dạ 9, Vỹ Dạ 11, Tây Trì Nhơn 4, Phú Thượng 6. Đội quản lý điện Phú Vang Tách lèo VT 163 XT 476 lộ kép XT 474-476 Huế 3 30/10/2025 từ 06h00 - 10h00 Mất điện trạm Vỹ Dạ 6, Phú Thượng 3. Đội quản lý điện Phú Vang Xử lý tiếp xúc TBA Vỹ Dạ 6. Tách lèo VT 163 XT 476 lộ kép XT 474-476 Huế 3 30/10/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm Phú Thượng 4, TTBDCB Ngành Tài Chính. Đội quản lý điện Phú Vang Tách lèo VT 140 XT 476 lộ kép XT 474-476 Huế 3Lắp LBS 476-7/148 Nam PhổĐấu lèo VT 140 XT 476 lộ kép XT 474-476 Huế 3 30/10/2025 từ 10h00 - 14h00 Mất điện trạm Bơm Phú Thượng, Trung Tâm Công Nghệ Sinh Học, UK Academy Huế. Đội quản lý điện Phú Vang Lắp LBS 476-7/148 Nam Phổ 30/10/2025 từ 14h00 - 16h00 Mất điện trạm Phú Thượng 3. Đội quản lý điện Phú Vang Đấu lèo VT 140 XT 476 lộ kép XT 474-476 Huế 3 30/10/2025 từ 16h00 - 17h45 Mất điện trạm Nam Phổ 1, Nam Phổ 3, Tây Trì Nhơn 1, Tây Trì Nhơn 2, Tây Trì Nhơn 4, Vỹ Dạ 6, Vỹ Dạ 9, Vỹ Dạ 11, Phú Thượng 6. Đội quản lý điện Phú Vang Đấu lèo VT 163 XT 476 lộ kép XT 474-476 Huế 3

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 30/10/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Đội 6 Đồng Lâm, khu tái định cư Đồng Lâm, Đồng Lâm 5, ban chỉ huy quân sự huyện Phong Điền, Quý Hưng. Đội quản lý điện Phong Điền Xử lý tiếp xúc lèo vị trí 53 XT 471 Đồng Lâm và xử lý tồn tại lưới điện trong phạm vi cắt điện

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 30/10/2025 từ 08h30 - 10h30 Mất điện trạm Nam Điền. Đội quản lý điện Hương Trà Thay TI đo đếm định kỳ 30/10/2025 từ 14h00 - 16h00 Mất điện trạm Khe Ngang T1. Đội quản lý điện Hương Trà Thay TI đo đếm định kỳ

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 30/10/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm bơm Xử Lý Rác Phú Sơn. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay TI định kỳ TBA Bơm xử lý rác Phú Sơn

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 30/10/2025 từ 06h20 - 11h20 Mất điện trạm Canh Nông 3. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Tháo thay MBA Canh Nông 3 và nâng cao đường dây hạ thế qua Trường mầm non Thuận Hòa

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 30/10/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện trạm Tam Vị 3, Lộc Vĩnh 3, Thổ Sơn 2, bơm T4 Chân Mây, Bê Tông Cửa Đại. Đội quản lý điện Phú Lộc Dựng cột trung thế dưới tuyến vị trí 27, tách đấu nối đường dây vị trí 21, di dời TBA Bê tông Cửa Đại từ vị trí 21/1 đến vị trí 27 XT 472 Cầu Hai phục vụ giải phóng mặt bằng Kim Long Motor

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 30/10/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm Hồng Thượng 2. Đội quản lý điện A Lưới Lắp chụp đầu cột, chuyển lưới tại vị trí 5/17, kéo cáp hạ thế từ TBA đến VT B3 chống quá tải XT B

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 30/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.