Lịch cúp điện hôm nay ngày 3/11/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 3/11/2025 từ w ebsite cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/11/2025 từ 08h00 - 10h00 Mất điện trạm nước đá Hoàng Thường. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thay TI định kỳ HKD Nguyễn Văn Cường

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/11/2025 từ 07h30 - 16h00 Mất điện trạm Tứ Hạ T6. Đội quản lý điện Hương Trà Di dời đường dây hạ thế từ VT A0 đến A8, B0 đến B8, thu hồi cột cũ phục vụ mở rộng đường Sông Bồ

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/11/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm Lương Nhơn, Lương Mỹ 3. Đội quản lý điện Hương Thủy Tách lèo vị trí A1 hạ thế TBA Lương Nhơn, chuyển XT A TBA Lương Nhơn qua TBA Lương Nhơn 2 (XDM) cấp 03/11/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Xí Nghiệp 878. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay TI định kỳ TBA XN 878

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/11/2025 từ 08h00 - 13h00 Mất điện trạm Thị Trấn 1, Văn Phòng Chi Nhánh, Thị Trấn 9, trung tâm y tế huyện A Lưới, T2 A Lin. Đội quản lý điện A Lưới Nâng chụp, chuyển lưới tại VT C7

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 3/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.