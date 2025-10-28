Lịch cúp điện hôm nay ngày 29/10/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 29/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/10/2025 từ 07h00 - 16h30 Mất điện trạm Tăng Bạt Hổ 3. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Đào mương cáp khoảng giữa từ sau DCL 475-7 RMU Cầu Bạch Yến đến TBA Tăng Bạt Hổ, đấu nối dưới tuyến đi TBA Hoàng Xuân Hãn

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/10/2025 từ 07h00 - 10h00 Mất điện trạm Solar Bình Minh Huế. Đội quản lý điện Phong Điền Thí nghiệm định kỳ bộ Mod của TBA Bình Minh Huế 29/10/2025 từ 10h00 - 13h00 Mất điện trạm Solar Mặt Trời Mọc. Đội quản lý điện Phong Điền Thí nghiệm định kỳ bộ Mod của TBA Mặt trời Huế. 29/10/2025 từ 13h30 - 16h30 Mất điện trạm Solar Lý Quốc Hưng. Đội quản lý điện Phong Điền Thí nghiệm định kỳ bộ Mod của TBA Lý Quốc Hưng.

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/10/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Chí Hòa 2. Đội quản lý điện A Lưới Thay công tơ tổng trạm cháy hỏng

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 29/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.