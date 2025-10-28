Lịch cúp điện hôm nay ngày 29/10/2025 tại Tây Ninh

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Tây Ninh ngày 29/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Thanh Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/10/2025 từ 08h00 - 11h30 Mất điện khu phố Thanh Phước phường Thanh Điền. Đội quản lý điện Thái Bình Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp 29/10/2025 từ 13h30 - 17h00 Mất điện khu phố Thanh Phước phường Thanh Điền. Đội quản lý điện Thái Bình Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Thạnh Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/10/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức. Đội quản lý điện Gò Dầu Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Phước Thạnh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/10/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện ấp Phước Bình A, Phước An, xã Phước Thạnh. Đội quản lý điện Gò Dầu Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Lộc Ninh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/10/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện ấp B2, xã Lộc Ninh. Đội quản lý điện Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Dương Minh Châu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/10/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện ấp 4 xã, Dương Minh Châu. Đội quản lý điện Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Cầu Khởi

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/10/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện ấp Phước Hội, xã Cầu Khởi. Đội quản lý điện Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Tân Biên

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/10/2025 từ 08h00 - 09h30 Mất điện ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên. Đội quản lý điện Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Tân Lập

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/10/2025 từ 09h30 - 10h30 Mất điện ấp Suối Mây, xã Tân Lập. Đội quản lý điện Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Bình Hoà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/10/2025 từ 07h30 - 09h30 Mất điện trạm T10 Bình Hòa Đông 4, một phần ấp 3, xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh. Đội quản lý điện Kiến Tường Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp 29/10/2025 từ 09h30 - 11h30 Mất điện trạm T188A Khu DC Vàm Cả Dứa, một phần ấp 1, xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh. Đội quản lý điện Kiến Tường Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Mộc Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 29/10/2025 từ 13h30 - 15h00 Mất điện trạm T55 CDCVL Tân Thành, một phần ấp Cả Đá, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh. Đội quản lý điện Kiến Tường Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ngày 29/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Tây Ninh để khán giả tiện theo dõi.