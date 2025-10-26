Lịch cúp điện hôm nay ngày 27/10/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 27/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/10/2025 từ 06h20 - 11h30 Mất điện trạm An Ninh Thượng, Bơm Hương Long, Trúc Lâm 1, An Ninh Hạ 2, Trúc Lâm 3, Trúc Lâm 4, Phạm Tu 1, Trúc Lâm 2, Phạm Tu 2, Nguyễn Hữu Dật , Trúc Lâm 5, An Ninh Hạ 4, Nguyễn Hữu Dật 2. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Lắp xà căng dây, lắp cụm đấu rẽ và đấu nối tại vị trí cột 152/56 thuộc XT 475 Huế 2 đi TBA Bơm Hương Long 2 (XDM);Căng chuyển đường dây hạ thế từ cột cũ sang cột mới vị trí B2 TBA An Ninh Thượng

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/10/2025 từ 06h00 - 13h00 Mất điện trạm An Hạ, Ba Lăng 1, Ba Lăng 2, Ba Lăng 3, Cầu Kênh, Định Cư Phú Mỹ, Diên Đại 2, Diên Đại, Giáp Nam, Mỹ An, Mỹ Lam, Phú Tân 2, Phú Xuân, Bơm Sư Lỗ, Thủy Diện, Xuân Ổ 1, Xuân Ổ 3, Cầu Kênh 2, Mỹ Lam 2, Xuân Ổ 4, Phú Xuân 2, Bơm Hương Phong. Đội quản lý điện Phú Vang Thay cột và chuyển lưới VT 139, VT 140 XT 481 Huế 4 27/10/2025 từ 06h00 - 16h00 Mất điện trạm bơm Nam Đế, Nuôi Tôm Xuân Ổ (Ntts Nước Việt), Bơm Tăng Áp Kinh Dương Vương. Đội quản lý điện Phú Vang Tách, đấu lèo VT 53 lộ kép XT 474, 476 Huế 3Lắp xà đấu nối XT 481 Huế 4 vào XT 476 Huế 3

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/10/2025 từ 08h00 - 13h00 Mất điện trạm Hương Lâm 1, Liên Hiệp, T2 A Lin. Đội quản lý điện A Lưới Đấu nối tại VTA8A TBA Hương Lâm 1 và Chuyển toàn bộ khách hàng từ VTB1/5 đến VTB1/19 từ TBA Liên Hiệp sang cho Hương Lâm 1 và chuyển AB nhánh B đang đấu trên thanh cái xuống lại AB; tách lèo hạ thế đang cấp điện từ TBA Liên Hiệp tại VT B1/5 Hương Lâm 1 trả lưới về lại TBA Hương Lâm 1, đấu lèo tại VT B1/14 TBA Hương Lâm; nâng dây hạ thế vượt đường thấp các VT B13, B14, B15, B18, B19 TBA Liên Hiệp.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 27/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.