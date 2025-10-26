Lịch cúp điện hôm nay ngày 27/10/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 27/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Kon Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/10/2025 từ 07h40 - 14h00 Mất điện trạm Lê Văn Tám. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Đội QLĐ TP Kon Tum thực hiện sang chuyển thu hồi ĐD 0,4kV không còn sử dụng sau TBA Lê Văn Tám ( dời công tác ngày 22-10 vỳ lý do ảnh hưởng bão)

Lịch cúp điện xã Nghĩa Hành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/10/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Hành Phước 9 và Hành Phước 11. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thi công căng hãm dây dẫn, đấu nối và thu hồi dây dẫn đường dây hạ thế thuộc TBA Hành Phước 9, 11 (XDCB2024)

Lịch cúp điện xã Bình Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/10/2025 từ 07h30 - 08h45 Mất điện trạm TĐC Cây Trâm. Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA TĐC Cây Trâm. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA. 27/10/2025 từ 09h30 - 10h45 Mất điện trạm KDC Đông Yên (B. Dương). Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA TĐC Đông Yên. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA. 27/10/2025 từ 13h30 - 14h45 Mất điện trạm KDC Vườn Hùng (75KVA). Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA TĐC Vườn Hùng. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA. 27/10/2025 từ 15h30 - 16h45 Mất điện trạm TĐC Đồng Dưới Lộ. Đội quản lý điện Bình Sơn TNĐK CBM TBA Đồng Dưới Lộ. Thay định kỳ TI, TBA. Vệ sinh bảo dưỡng TBA.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 27/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.