Lịch cúp điện hôm nay ngày 27/10/2025 tại Gia Lai

Lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Gia Lai ngày 27/10/2025

Lịch cúp điện phường Quy Nhơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/10/2025 từ 07h45 - 10h15 Mất điện trạm nhánh rẽ Tôn Hoa Sen- Nhơn Hội, Hoàng Long Phát. Đội quản lý điện Quy Nhơn Công Ty TNHH ĐTTM Trung Niên: Lắp cố định kim thu sét trên trụ điện lực Tại cột 65 XT 479/NHO 27/10/2025 từ 07h15 - 11h15 Mất điện trạm Xuân Diệu 3. Đội quản lý điện Quy Nhơn Công ty TNHH TV & XD AKC: Chuyển tủ điện 0,4kV TD TBA Xuân Diệu 3 Tại tủ điện 0,4kV TD 101/1/XD3/A TBA Xuân Diệu 3 XT 474/QNH2 27/10/2025 từ 07h15 - 12h15 Mất điện trạm KDC Nguyễn Trọng Trì 2. Đội quản lý điện Quy Nhơn QL-HT: Lắp xà lệch xử lý HLT ĐD 22kV tại cột 47/22/3 XT 477/ĐĐA Tại ĐD 22kV cột 47/22/3 XT 477/ĐĐA 27/10/2025 từ 13h45 - 15h45 Mất điện trạm Hai Bà Trưng 3, Phạm Hùng 1. Đội quản lý điện Quy Nhơn QL-QN: Xử lý tiếp xúc ĐD 0,4kV TBA Hai Bà Trưng 3 Tại cột C304 TBA Hai Bà Trưng 3 XT 474/QNH2

Lịch cúp điện phường Quy Nhơn Bắc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/10/2025 từ 06h30 - 14h30 Mất điện trạm TĐC Bùi Thị Xuân 11. Đội quản lý điện Phú Tài Tổ QLKT_ĐLPT: Thay MBA TĐC Bùi Thị Xuân 11 27/10/2025 từ 07h00 - 09h30 Mất điện trạm ĐMT Phước Hòa. Đội quản lý điện Phú Tài Trung tâm thí nghiệm Điện Bình Định: Thí nghiệm định kỳ bộ MOF TBA ĐMT Phước Hoà 27/10/2025 từ 09h30 - 11h30 Mất điện trạm ĐMT BCG Evergreen. Đội quản lý điện Phú Tài Trung tâm thí nghiệm Điện Bình Định: Thí nghiệm định kỳ bộ MOF TBA ĐMT Evergeen tại C42/2/3 XT 471LMY 27/10/2025 từ 13h30 - 15h15 Mất điện trạm ĐMT Nam Quân. Đội quản lý điện Phú Tài Trung tâm thí nghiệm Điện Bình Định: Thí nghiệm định kỳ bộ MOF TBA ĐMT Nam Quân tại C25/4/2 XT 476QNH 27/10/2025 từ 13h30 - 17h00 Mất điện trạm khu Tái Định Cư QL 1D. Đội quản lý điện Phú Tài Trung tâm thí nghiệm Điện Bình Định: Thí nghiệm định kỳ bộ MOF TBA ĐMT Evergeen tại C42/2/3 XT 471LMY 27/10/2025 từ 15h30 - 17h00 Mất điện trạm ĐMT Thành Đạt. Đội quản lý điện Phú Tài Trung tâm thí nghiệm Điện Bình Định: 3FCO NR ĐMT Thành Đạt, ATM tổng TBA ĐMT Thành Đạt tại C10-1/2A/1 XT 477QNH

Lịch cúp điện phường Pleiku

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/10/2025 từ 08h00 - 09h00 Mất điện trạm NLMT Vận tải Phương Anh. Đội quản lý điện Pleiku TTTN Điện Gia Lai: Kiểm định định kỳ tại hiện trường bộ đo đếm trung áp hợp bộ MOF TBA NLMT Vận Tải Phương Anh (AD535109) - XT 472BHO. 27/10/2025 từ 09h45 - 11h00 Mất điện trạm NLMT Hiệp Hằng GL 1. Đội quản lý điện Pleiku TTTN Điện Gia Lai: Kiểm định định kỳ tại hiện trường bộ đo đếm trung áp hợp bộ MOF TBA NLMT Hiệp Hằng GL 1 (AD535100) - XT 472BHO. 27/10/2025 từ 11h15 - 12h30 Mất điện trạm NLMT Doanh Vũ. Đội quản lý điện Pleiku TTTN Điện Gia Lai: Kiểm định định kỳ tại hiện trường bộ đo đếm trung áp hợp bộ MOF TBA NLMT Doanh Vũ (AD535110) - XT 472BHO 27/10/2025 từ 13h30 - 15h00 Mất điện trạm NLMT Ngọc Tâm GL. Đội quản lý điện Pleiku TTTN Điện Gia Lai: Kiểm định định kỳ tại hiện trường bộ đo đếm trung áp hợp bộ MOF TBA NLMT Ngọc Tâm GL (AD535089) - XT 472BHO. 27/10/2025 từ 15h15 - 17h00 Mất điện trạm Đức Long. Đội quản lý điện Pleiku TTTN Điện Gia Lai: Kiểm định định kỳ TI tại hiện trường đo đếm TBA Đức Long (AH534041) - XT 472BHO

Lịch cúp điện phường Bồng Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/10/2025 từ 07h30 - 13h00 Mất điện trạm Gò Quyền, Lâm Trúc, Trường An, Gò Quyền 2, Trường Lâm, Trường An 3, Trường Lâm 2, Gò Quyền 3, Gò Quyền 4, Trường An 4, Võ Xuân Ka. Đội quản lý điện Bồng Sơn Công ty TNHH Thiên Kim Bình Định Di dời ĐZ 22KV từ vị trí 166/91 đến 166/92 XT 476TQU 27/10/2025 từ 08h30 - 10h10 Mất điện trạm số 3 công ty cổ phần XNK Lâm sản Hoài Nhơn. Đội quản lý điện Bồng Sơn Tổ QLKT TQ + CPSC Xử lý chảy dầu ron busin hạ thế trung tính MBA Chế biến lâm sản Hoài Nhơn 3 cột 76/7/4-XT477TQU 27/10/2025 từ 10h20 - 11h30 Mất điện trạm Thiện Chánh 5. Đội quản lý điện Bồng Sơn Tổ QLKT TQ + CPSC Xử lý chảy dầu ron báo chỉ thị dầu MBA Thiện Chánh 5 cột 68/21/5/4-XT 475TQU. 27/10/2025 từ 13h30 - 15h15 Mất điện trạm Diễn Khánh. Đội quản lý điện Bồng Sơn Tổ QLKT BS + CPSCử lý rịn dầu bộ chuyển nấc phân áp MBA Diễn Khánh cột 90A-XT 476 HNH

Lịch cúp điện xã Phù Mỹ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/10/2025 từ 07h30 - 14h00 Mất điện trạm công ty CP NLTT Việt Nam Việt, Chiếu sáng số 9 Phù Mỹ, công ty CP NLTT Việt Nam Việt (NMĐMT Mỹ Hiệp), Vạn Thiện, Hữu Lộc, Gò Rãnh, Gò Rãnh 2, Gò Rãnh 3. Đội quản lý điện Phù Mỹ Tổ hotline 1. Tháo lèo ĐZ 22kV, bằng PP hotline (phục vụ thay LBFCO bằng RE) NR Gò Rãnh. ĐZ 22kV tại C271 về phía C271/1 XT 476/PMY. 27/10/2025 từ 13h00 - 17h30 Mất điện trạm Trà Ô, Gò Sỏi, Gò Sỏi 2, Chánh Khoan (DD), Chánh Khoan Tây, Chánh Khoan 3, Bình Dương 7, Xóm Cau, Võ Văn Dũng. Đội quản lý điện Phù Mỹ Công ty Kỹ Thuật Thiên Kim. Căng dây dẫn sau khi dựng trụ do bị ngã - xử lý tồn tại ngã trụ do thiên tai (CT do địa phương đầu tư). ĐZ 22kV từ C139 C141 XT 472/PMY

Lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 27/10/2025.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Gia Lai để khán giả tiện theo dõi.