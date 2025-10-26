Lịch cúp điện hôm nay ngày 27/10/2025 tại Gia Lai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Gia Lai ngày 27/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
27/10/2025
từ 07h45 - 10h15
|Mất điện trạm nhánh rẽ Tôn Hoa Sen- Nhơn Hội, Hoàng Long Phát.
|Đội quản lý điện Quy Nhơn
|Công Ty TNHH ĐTTM Trung Niên: Lắp cố định kim thu sét trên trụ điện lực Tại cột 65 XT 479/NHO
27/10/2025
từ 07h15 - 11h15
|Mất điện trạm Xuân Diệu 3.
|Đội quản lý điện Quy Nhơn
|Công ty TNHH TV & XD AKC: Chuyển tủ điện 0,4kV TD TBA Xuân Diệu 3 Tại tủ điện 0,4kV TD 101/1/XD3/A TBA Xuân Diệu 3 XT 474/QNH2
27/10/2025
từ 07h15 - 12h15
|Mất điện trạm KDC Nguyễn Trọng Trì 2.
|Đội quản lý điện Quy Nhơn
|QL-HT: Lắp xà lệch xử lý HLT ĐD 22kV tại cột 47/22/3 XT 477/ĐĐA Tại ĐD 22kV cột 47/22/3 XT 477/ĐĐA
27/10/2025
từ 13h45 - 15h45
|Mất điện trạm Hai Bà Trưng 3, Phạm Hùng 1.
|Đội quản lý điện Quy Nhơn
|QL-QN: Xử lý tiếp xúc ĐD 0,4kV TBA Hai Bà Trưng 3 Tại cột C304 TBA Hai Bà Trưng 3 XT 474/QNH2
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
27/10/2025
từ 06h30 - 14h30
|Mất điện trạm TĐC Bùi Thị Xuân 11.
|Đội quản lý điện Phú Tài
|Tổ QLKT_ĐLPT: Thay MBA TĐC Bùi Thị Xuân 11
27/10/2025
từ 07h00 - 09h30
|Mất điện trạm ĐMT Phước Hòa.
|Đội quản lý điện Phú Tài
|Trung tâm thí nghiệm Điện Bình Định: Thí nghiệm định kỳ bộ MOF TBA ĐMT Phước Hoà
27/10/2025
từ 09h30 - 11h30
|Mất điện trạm ĐMT BCG Evergreen.
|Đội quản lý điện Phú Tài
|Trung tâm thí nghiệm Điện Bình Định: Thí nghiệm định kỳ bộ MOF TBA ĐMT Evergeen tại C42/2/3 XT 471LMY
27/10/2025
từ 13h30 - 15h15
|Mất điện trạm ĐMT Nam Quân.
|Đội quản lý điện Phú Tài
|Trung tâm thí nghiệm Điện Bình Định: Thí nghiệm định kỳ bộ MOF TBA ĐMT Nam Quân tại C25/4/2 XT 476QNH
27/10/2025
từ 13h30 - 17h00
|Mất điện trạm khu Tái Định Cư QL 1D.
|Đội quản lý điện Phú Tài
|Trung tâm thí nghiệm Điện Bình Định: Thí nghiệm định kỳ bộ MOF TBA ĐMT Evergeen tại C42/2/3 XT 471LMY
27/10/2025
từ 15h30 - 17h00
|Mất điện trạm ĐMT Thành Đạt.
|Đội quản lý điện Phú Tài
|Trung tâm thí nghiệm Điện Bình Định: 3FCO NR ĐMT Thành Đạt, ATM tổng TBA ĐMT Thành Đạt tại C10-1/2A/1 XT 477QNH
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
27/10/2025
từ 08h00 - 09h00
|Mất điện trạm NLMT Vận tải Phương Anh.
|Đội quản lý điện Pleiku
|TTTN Điện Gia Lai: Kiểm định định kỳ tại hiện trường bộ đo đếm trung áp hợp bộ MOF TBA NLMT Vận Tải Phương Anh (AD535109) - XT 472BHO.
27/10/2025
từ 09h45 - 11h00
|Mất điện trạm NLMT Hiệp Hằng GL 1.
|Đội quản lý điện Pleiku
|TTTN Điện Gia Lai: Kiểm định định kỳ tại hiện trường bộ đo đếm trung áp hợp bộ MOF TBA NLMT Hiệp Hằng GL 1 (AD535100) - XT 472BHO.
27/10/2025
từ 11h15 - 12h30
|Mất điện trạm NLMT Doanh Vũ.
|Đội quản lý điện Pleiku
|TTTN Điện Gia Lai: Kiểm định định kỳ tại hiện trường bộ đo đếm trung áp hợp bộ MOF TBA NLMT Doanh Vũ (AD535110) - XT 472BHO
27/10/2025
từ 13h30 - 15h00
|Mất điện trạm NLMT Ngọc Tâm GL.
|Đội quản lý điện Pleiku
|TTTN Điện Gia Lai: Kiểm định định kỳ tại hiện trường bộ đo đếm trung áp hợp bộ MOF TBA NLMT Ngọc Tâm GL (AD535089) - XT 472BHO.
27/10/2025
từ 15h15 - 17h00
|Mất điện trạm Đức Long.
|Đội quản lý điện Pleiku
|TTTN Điện Gia Lai: Kiểm định định kỳ TI tại hiện trường đo đếm TBA Đức Long (AH534041) - XT 472BHO
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
27/10/2025
từ 07h30 - 13h00
|Mất điện trạm Gò Quyền, Lâm Trúc, Trường An, Gò Quyền 2, Trường Lâm, Trường An 3, Trường Lâm 2, Gò Quyền 3, Gò Quyền 4, Trường An 4, Võ Xuân Ka.
|Đội quản lý điện Bồng Sơn
|Công ty TNHH Thiên Kim Bình Định Di dời ĐZ 22KV từ vị trí 166/91 đến 166/92 XT 476TQU
27/10/2025
từ 08h30 - 10h10
|Mất điện trạm số 3 công ty cổ phần XNK Lâm sản Hoài Nhơn.
|Đội quản lý điện Bồng Sơn
|Tổ QLKT TQ + CPSC Xử lý chảy dầu ron busin hạ thế trung tính MBA Chế biến lâm sản Hoài Nhơn 3 cột 76/7/4-XT477TQU
27/10/2025
từ 10h20 - 11h30
|Mất điện trạm Thiện Chánh 5.
|Đội quản lý điện Bồng Sơn
|Tổ QLKT TQ + CPSC Xử lý chảy dầu ron báo chỉ thị dầu MBA Thiện Chánh 5 cột 68/21/5/4-XT 475TQU.
27/10/2025
từ 13h30 - 15h15
|Mất điện trạm Diễn Khánh.
|Đội quản lý điện Bồng Sơn
|Tổ QLKT BS + CPSCử lý rịn dầu bộ chuyển nấc phân áp MBA Diễn Khánh cột 90A-XT 476 HNH
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
27/10/2025
từ 07h30 - 14h00
|Mất điện trạm công ty CP NLTT Việt Nam Việt, Chiếu sáng số 9 Phù Mỹ, công ty CP NLTT Việt Nam Việt (NMĐMT Mỹ Hiệp), Vạn Thiện, Hữu Lộc, Gò Rãnh, Gò Rãnh 2, Gò Rãnh 3.
|Đội quản lý điện Phù Mỹ
Tổ hotline 1.
Tháo lèo ĐZ 22kV, bằng PP hotline (phục vụ thay LBFCO bằng RE) NR Gò Rãnh.
ĐZ 22kV tại C271 về phía C271/1 XT 476/PMY.
27/10/2025
từ 13h00 - 17h30
|Mất điện trạm Trà Ô, Gò Sỏi, Gò Sỏi 2, Chánh Khoan (DD), Chánh Khoan Tây, Chánh Khoan 3, Bình Dương 7, Xóm Cau, Võ Văn Dũng.
|Đội quản lý điện Phù Mỹ
Công ty Kỹ Thuật Thiên Kim.
Căng dây dẫn sau khi dựng trụ do bị ngã - xử lý tồn tại ngã trụ do thiên tai (CT do địa phương đầu tư).
ĐZ 22kV từ C139 C141 XT 472/PMY
Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 27/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.
Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Gia Lai để khán giả tiện theo dõi.