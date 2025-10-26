Lịch cúp điện hôm nay ngày 26/10/2025 tại Đắk Lắk

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đắk Lắk ngày 26/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Buôn Ma Thuột

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/10/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm T189+T74(ĐD473CJU) - công ty TNHH May Mặc ABLE Joy Đắk Lắk và trạm T74(ĐD473CJU) công ty TNHH May Mặc ABLE Joy Đắk Lắk. Đội quản lý điện Nam Buôn Ma Thuột Công ty TNHH Gia Thành bảo dưỡng thiết bị TBA T74&T189(ĐD473CJU) theo đề nghị khách hàng

Lịch cúp điện xã Đồng Xuân

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 26/10/2025 từ 06h30 - 17h30 Mất điện trạm 220 - Phước Lộc, 221 - Phước Nhuận, 222 - Phước Hòa 1, 224 - Phước Hòa 3, 225 - UBND xã Xuân Phước, 226 - Phú Hội, 232 - Suối Mây, 234 - Trạm Phước Lộc, 247 - Phú Xuân A, 258 - Phước Nhuận 2, 259 - Phú Hội 2, 267 - Phước Lộc 3 (T.220B), 276 - Khu TĐC Xuân Phước, 265 - Phước Nhuận 3, 268 - Phước Hòa 4 (T.224 B), 299 - Phú Hội 3, 2013 - Phước Nhuận 4, 2014 - Phước Hòa 5, 2016 - Suối Mây 2, 2015 - Phú Hội 4, 2029 Cây xoài Phú Hội, 252 - Mỏ đá 3-2, 275 - Nhà máy gạch Tuynel, 2025 - Công ty gỗ Hoàng Huy, 2031 - Trạm sạc Vinfast Lê Như Vi. Đội quản lý điện Đồng Xuân Công ty CP Mai Hoàng Gia thi công dựng chêm cột, thay cột, thay xà thay dây di chuyển ĐZ từ cột 140/482/ĐXU đến cột 142/482/ĐXU; từ cột 178/482/ĐXU đến cột 191/482/ĐXU và từ cột 191/482/ĐXU đến cột 191/3/482/ĐXU

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ngày 26/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đắk Lắk để khán giả tiện theo dõi.