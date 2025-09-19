Lịch cúp điện hôm nay ngày 20/09/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 20/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/09/2025 từ 07h10 - 15h30 Mất điện trạm Canh Nông 1, Hồ Tịnh Tâm 2, Canh Nông 4, Tạ Quang Bửu, Đại Học Nông Nghiệp, Đại Học Kinh Tế, Đại Học Nghệ Thuật. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Công ty SDC: Thu hồi FCO 476-7/107 Phùng Hưng và lắp LBS tại vị trí cột 107/1 nhánh rẽ đi TBA Canh Nông 1, 4 XT 476 Huế 2;Đội Bắc SH: Thay đầu cáp ngầm tại vị trí 107/6 và 107/6/1 nhánh rẽ đi TBA Hồ Tịnh Tâm 2, thay đầu cáp ngầm tại vị trí 107/7 và vị trí 107/7/1 nhánh rẽ đi TBA ĐH Nghệ Thuật

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/09/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm An Đô, La Chữ 1, Phú Ổ 2, Phú Ổ 3, Phú Ổ 1, Phú Ổ 4, Phú Ổ 5. Đội quản lý điện Hương Trà Dựng cột, lắp đặt xà sứ tại vị trí 19/54/4 XT 472 Huế 2, thu hồi cột cũLắp DCL tại VT 19/39, lắp FCO tại VT 19/54 XT 472 Huế 2Kẹp thêm dây tổn thương từ VT 19/39 đến 19/54, đấu lại lèo VT 19/51 XT 472 Huế 2

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/09/2025 từ 07h30 - 09h30 Mất điện trạm Cotana 6 (T1), Cotana 6 (T2). Đội quản lý điện Nam Sông Hương Chuyển nấc phân áp để xử lý điện áp cao theo kiến nghị khách hàng 20/09/2025 từ 07h30 - 09h30 Mất điện trạm Làng Hành Hường (công ty TNHH DL VÀ TM Á Đông). Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thí nghiệm định kỳ TBA Làng Hành Hương 2 50kVA 20/09/2025 từ 09h30 - 11h30 Mất điện trạm Kho Bia Ngự Bình. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thí nghiệm định kỳ TBA Kho Bia Ngự Bình 630kVA 20/09/2025 từ 13h30 - 15h30 Mất điện trạm Khách Sạn Kinh Thành. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thí nghiệm định kỳ TBA KS Kinh Thành 800kVA

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 20/09/2025 từ 07h00 - 15h00 Mất điện trạm Phú Tân 1, Phú Tân 2, Tân Mỹ, Thuận An 4, Thôn Tân Mỹ, Tân Mỹ 2, Cảng Cá Thuận An, Cảng cá Thuận An T2, Cảng cá Thuận An T3, Tân Mỹ 4, Tân Mỹ 5, Phan Tước (SX Nước Đá), Trần Văn Châu (SX Nước Đá), khách sạn Tân Mỹ, Sản Xuất Nước Đá Chính Thủy, Cảng Thuận An, Seafood-Thuận An, Thủy Sản Viễn Đông, Cảng Cá Thuận An 3, Trần Văn Cảng. Đội quản lý điện Phú Vang Thay xà sứ từ VT 22/7 đến VT 22/44 XT 476 Huế 3

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 20/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.