Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/11/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 10/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Kon Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/11/2025 từ 08h00 - 10h00 Mất điện trạm Kon Pơ Lang, NLMT Đặng Thu Hoài. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Tổ QL Kinh Doanh - Đội QLĐ TP. Kon Tum thay TI định kỳ 10/11/2025 từ 10h00 - 12h00 Mất điện trạm NLMT Nguyễn Liệu. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Tổ QL Kinh Doanh - Đội QLĐ TP. Kon Tum thay TI định kỳ 10/11/2025 từ 14h00 - 16h00 Mất điện trạm NLMT công ty TNHH MTV Công Nghệ Mới TĐH. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Tổ QL Kinh Doanh - Đội QLĐ TP. Kon Tum thay TI định kỳ

Lịch cúp điện xã Sơn Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/11/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Sơn Hạ 7. Đội quản lý điện Sơn Hà Thay 0,29km dây 2AV-70 thành dây LV ABC 2x70 và phụ kiện kèm theo Đ.D hạ áp sau TBA Sơn Hạ 7 10/11/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm Sơn Hạ 4. Đội quản lý điện Sơn Hà Thay1,12km dây 2AV-70+1AV-50 thành dây LV ABC 3x70 và phụ kiện kèm theo XT1, NR cột I/2 Đ.D hạ áp sau TBA Sơn Hạ 4

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 10/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

