Lịch cúp điện hôm nay ngày 04/10/2025 tại Gia Lai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Gia Lai ngày 04/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Quy Nhơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/10/2025 từ 06h30 - 13h00 Mất điện trạm Viettel, Phan Thị Kim Thoa, khách sạn Mường Thanh, Chợ Lớn Mới. Đội quản lý điện Quy Nhơn Công ty TNHH Kiểu Việt: Dựng cột chen, lắp xà, đấu nối ĐD 22kV cấp điện TBA Trường Cao Đẳng Y Tế Gia Lai XT 481/CQN Tại K/C 18/3 XT 481/CQN- R18/4 XT 481- 477/CQN. 04/10/2025 từ 07h15 - 11h45 Mất điện trạm nước đá Vấn Trinh, Hưng Thạnh 7 Đội quản lý điện Quy Nhơn Công Ty TNHH XD TH Nhân Tín: Xử lý rịn dầu nấc phân áp, thay ron sứ hạ thế MBA Vấn TrinhTại cột 47/15-1/6/1-1/1 XT 477/ĐĐA

Lịch cúp điện phường Bình Định

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/10/2025 từ 07h30 - 09h45 Mất điện trạm Tân Đức 3 XBT, Seldat. Đội quản lý điện An Nhơn Đội QLĐ An Nhơn Lắp chụp đầu cột nâng ĐZ 22kV độ võng thấp nguy cơ mất an toàn 04/10/2025 từ 06h30 - 17h20 Mất điện trạm Đường Minh. Đội quản lý điện An Nhơn Hotline 1 Tháo lèo 03 pha đầu trên FCO tại NR TBA Đường Minh vị trí C161/5 XT479/ANH

Lịch cúp điện phường Quy Nhơn Bắc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/10/2025 từ 07h00 - 12h45 Mất điện trạm Hòa Trung Phát 1. Đội quản lý điện Phú Tài Trung tâm thí nghiệm Điện Bình Định: Cắt điện : Thí nghiệm định kỳ bộ MOF TBA ĐMT Hoà Trung Phát XT 477/QNH 04/10/2025 từ 07h00 - 15h00 Mất điện trạm Chiếu sáng 3 - Long Vân Long Mỹ. Đội quản lý điện Phú Tài Công Ty TNHH SX & TM Hương Giang:Thi công thay thế tủ RMU PĐ LV1 và đấu nối ngăn lộ ra MBA ( tại tủ RMU PĐ LV1 thay thế) cấp điện cho TBA Hoàng Huy (XDM) 04/10/2025 từ 10h00 - 11h45 Mất điện trạm Hòa Trung Phát. Đội quản lý điện Phú Tài Trung tâm thí nghiệm Điện Bình Định: Cắt điện : Thí nghiệm định kỳ bộ MOF TBA ĐMT Hoàng Trung Phát 1 XT 477/QNH

Lịch cúp điện xã Phú Mỹ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/10/2025 từ 07h15 - 11h15 Mất điện trạm Xuân Phương, Xuân Phương 2, Xuân Phương 3. Trạm Thôn 7.1 (Nam), Thôn 4.1, The The, The The 2. Đội quản lý điện Phù Mỹ Tổ QLKT-QLPM+QLBD. Thay xà, căng dây xử lý k/c pha đất vượt đường do địa phương san lấp. ĐZ 22kV từ C239 đến C271 và NR Thôn 4.1, NR Xuân Phương XT 472/PMY

Lịch cúp điện xã Ia Grai

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/10/2025 từ 07h30 - 09h45 Mất điện trạm Làng Klăh 1&2. Đội quản lý điện Ia Grai Công ty Cổ phần An Thuận tách lèo, kết lưới DZHA nhánh từ cột 1LKL12/1H đến cột 1LKL12/4H thuộc DZHA TBA Làng Klăh 1,2. 04/10/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Làng Giam 1, Ia Kha 1, Đài truyền hình. Đội quản lý điện Ia Grai Công ty Cổ phần An Thuận tách lèo, kết lưới DZHA nhánh từ cột 2LG1/6H đến cột 2LG1/12H thuộc DZHA TBA Làng Giam 1.- Công ty Cổ phần An Thuận tách lèo, kết lưới DZHA tại cột 1ĐTH/3H và cột 2IK2/4/13 thuộc DZHA TBA Đài Truyền Hình. Công ty Cổ phần An Thuận tách lèo, kết lưới DZHA tại cột 1IK1/7/2H và nhánh từ cột 266 đến cột 268 thuộc DZHA TBA Ia Kha 1. 04/10/2025 từ 14h30 - 16h00 Mất điện trạm Làng Klăh, Ia Đêr 2. Đội quản lý điện Ia Grai Công ty Cổ phần An Thuận tách lèo, kết lưới DZHA nhánh từ cột 2LKL/21/5/5H đến cột 2LKL/21/5/12H thuộc DZHA TBA Làng Klăh.

Lịch cúp điện xã Mang Yang

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/10/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Brếp. Đội quản lý điện Mang Yang Công ty TNHH MTV Quang Trang thay máy biến áp, tủ điện TBA Brếp 04/10/2025 từ 08h30 - 16h30 Mất điện trạm Vành Đai Bắc. Đội quản lý điện Mang Yang Công ty TNHH MTV Quang Trang thay máy biến áp, tủ điện TBA Vành Đai Bắc

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 04/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Gia Lai để khán giả tiện theo dõi.