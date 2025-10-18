Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 19/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 19/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 28/8/2025 âm lịch nhằm ngày Ngọc đường hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Tân Dậu, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Hàn Lộ.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) - Ngày Tân Dậu - Đồng hành Âm Thổ: Là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng hành, cùng cực nên dễ xảy ra xung khắc, bất hòa. Mọi việc lớn trong ngày này thường khó thuận lợi, dễ gặp trở ngại và khó đạt kết quả như mong muốn.

Xem lịch âm hôm nay ngày 19/10/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 19/10/2025 rơi vào ngày Ngọc đường hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 19/10/2025 dương lịch rơi vào Chủ nhật.

Việc nên và không nên làm ngày 19/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, chữa bệnh, tế lễ, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xây dựng, sửa chữa nhà, động thổ, cưới hỏi, mai táng, an táng, đổ trần, lợp mái, chuyển về nhà mới và xuất hành đi xa sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 19/10/2025

Sao tốt:

Thiên thành*: Tốt mọi công việc.

Ích hậu: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Ngọc đường*: Tốt mọi công việc.

Quan nhật: Tốt mọi công việc.

Thiên quý*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Thiên ngục: Xấu mọi công việc.

Thiên hoả: Xấu về việc lợp nhà.

Tiểu hồng sa: Xấu mọi công việc.

Thổ phủ: Kỵ xây dựng, động thổ

Nguyệt hình: Xấu mọi công việc.

Nguyệt kiến chuyển sát: Kỵ động thổ

Phủ đầu dát: Kỵ việc khởi tạo.

Trùng tang*: Kỵ cưới hỏi, an táng, khởi công xây nhà.

Thiên địa chuyển sát: Kỵ việc động thổ.

Dương thác: Kỵ xuất hành, cưới hỏi, an táng.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 19/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Sửu, Tỵ.

Tuổi khắc với ngày: Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 19/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Dần (03h-05h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mão (05h-07h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Ngọ (11h-13h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mùi (13h-15h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Dậu (17h-19h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Tỵ (09h-11h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thân (15h-17h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Hợi (21h-23h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Xuất hành hôm nay âm lịch 19/10/2025

Ngày xuất hành:

Thiên tài: Xuất hành thuận lợi, cầu tài dễ đạt được thành công. Có quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, mọi việc tiến triển hanh thông.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ thần và Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 19/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 19/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 19/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.