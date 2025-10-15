Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 16/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 16/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 25/8/2025 âm lịch nhằm ngày Kim quỹ hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Mậu Ngọ, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Hàn Lộ.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) - Ngày Mậu Ngọ - Dương Hỏa sinh Dương Thổ: Là ngày có Địa Chi sinh Xuất Thiên can, mang lại vận khí thuận lợi. Đây là ngày tốt vừa (tiểu cát), con người dễ hòa hợp, tinh thần đoàn kết cao. Công việc diễn ra suôn sẻ, ít gặp trở ngại, khả năng thành công lớn, rất thích hợp để tiến hành các kế hoạch quan trọng.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 16/10/2025 rơi vào ngày Kim quỹ hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 16/10/2025 dương lịch rơi vào thứ Năm.

Việc nên và không nên làm ngày 16/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như chữa bệnh, tế lễ, mai táng, an táng, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như động thổ, cưới hỏi, xây dựng, sửa chữa nhà, đổ trần, lợp mái, chuyển về nhà mới, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, xuất hành đi xa và cầu tài lộc sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 16/10/2025

Sao tốt:

Thiên tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương.

Phúc sinh: Tốt mọi công việc.

Tuế hợp: Tốt mọi công việc.

Hoàng ân*: Tốt mọi công việc.

Đại hồng sa: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Thiên cương*: Xấu mọi công việc.

Địa phá: Kỵ việc xây dựng.

Địa tặc: Xấu đối với khởi tạo, an táng, động thổ, xuất hành.

Băng tiêu ngoạ hãm: Xấu mọi công việc.

Cửu không: Kỵ xuất hành, cầu tài, khai trương.

Lỗ ban sát: Kỵ việc khởi tạo.

Phủ đầu sát: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 16/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Dần, Tuất.

Tuổi khắc với ngày: Bính Tý, Giáp Tý.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 16/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Sửu (01h-03h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mão (05h-07h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Ngọ (11h-13h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Thân (15h-17h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Dậu (17h-19h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mùi (13h-15h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Hợi (21h-23h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 16/10/2025

Ngày xuất hành:

Thiên đạo: Không nên xuất hành cầu tài trong ngày này. Dù có đạt được lợi ích thì cũng phải hao tốn nhiều công sức và tiền bạc, dễ gặp thiệt thòi, lý lẽ không thuận, khó đạt kết quả như mong muốn.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Bắc để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 16/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 16/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 16/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.