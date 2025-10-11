Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 12/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 12/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 21/8/2025 âm lịch nhằm ngày Thanh long hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Giáp Dần, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Hàn Lộ.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) - Ngày Giáp Dần - Đồng hành Dương Mộc: Là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng hành, cùng cực nhưng lại xung đột, thiếu hòa hợp, dễ dẫn đến mâu thuẫn, đẩy lùi nhau, không thuận lợi cho những việc trọng đại.

Xem lịch âm hôm nay ngày 12/10/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 12/10/2025 rơi vào ngày Thanh long hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 12/10/2025 dương lịch rơi vào Chủ nhật.

Việc nên và không nên làm ngày 12/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, chuyển về nhà mới, chữa bệnh, tế lễ, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xây dựng, sửa chữa nhà, lợp mái, động thổ, cưới hỏi, mai táng, an táng, đổ trần và xuất hành đi xa sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 12/10/2025

Sao tốt:

Giải thần*: Tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan.

Thanh long*: Tốt mọi công việc.

Nguyệt không: Tốt cho việc làm nhà, làm giường.

Thiên phúc: Tốt mọi công việc.

Thiên đức*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Kiếp sát*: Kỵ xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng.

Hoàng sa: Xấu đối với xuất hành.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 12/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Ngọ, Tuất.

Tuổi khắc với ngày: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 12/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Sửu (01h-03h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thìn (07h-09h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mùi (13h-15h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Tuất (19h-21h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mão (05h-07h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Ngọ (11h-13h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Dậu (17h-19h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Hợi (21h-23h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 12/10/2025

Ngày xuất hành:

Thiên thương: Xuất hành để gặp cấp trên thì cát lợi, dễ được trọng dụng, cầu tài thì hanh thông. Mọi việc đều diễn ra thuận lợi, suôn sẻ.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 12/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 12/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 12/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.