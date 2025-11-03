Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025 có gì đặc biệt?

(VTC News) -

Óoc Om Bóc là lễ hội truyền thống được tổ chức vào rằm tháng 10 âm lịch hằng năm nhằm tôn vinh tín ngưỡng dân gian, tri ân thần Mặt Trăng đã phù hộ mùa màng bội thu, cầu cho cuộc sống an lành, sung túc. Đây là một trong những di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, lễ hội không chỉ là dịp để đồng bào Khmer gìn giữ và phát huy bản sắc truyền thống, mà còn là hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thắt chặt tình hữu nghị, gắn bó cộng đồng.

Ông Trương Cảnh Tuyên – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu khai mạc.

Cùng với những giá trị văn hóa đặc trưng, Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025 còn mang thông điệp về tinh thần đoàn kết, sáng tạo, gắn bó của người dân Tây Đô với nông nghiệp, nông thôn, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng đậm đà bản sắc Nam Bộ.

Với vai trò trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, TP Cần Thơ đang bứt phá mạnh mẽ về phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,39%, đứng thứ 3 khu vực; sản xuất công nghiệp tăng 9,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 16,5%; thu ngân sách đạt hơn 20.288 tỷ đồng (82% dự toán).

Môi trường đầu tư tiếp tục khởi sắc khi 3.768 doanh nghiệp mới được thành lập, vốn đăng ký hơn 20.300 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Thành phố cũng thu hút thêm 20 dự án đầu tư, trong đó có 1 dự án FDI hơn 100 triệu USD. Lĩnh vực du lịch ghi nhận 10 triệu lượt khách, tăng 25,3%, mang về doanh thu hơn 8.600 tỷ đồng, tăng 24,8%.

Cần Thơ khai mạc Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025.

Đến với lễ hội năm nay, du khách sẽ được hòa mình vào không khí sôi động của Giải Đua ghe Ngo, thưởng thức món cốm dẹp truyền thống, trải nghiệm nghi thức Cúng Trăng, thả đèn nước (Lôi protip) lung linh trên dòng sông Hậu và chiêm ngưỡng nghệ thuật dân gian Khmer đặc sắc.

Trong khuôn khổ lễ hội, được tổ chức nghi thức Thả đèn nước và Ghe Cà Hâu là điểm nhấn văn hóa mang đậm tín ngưỡng Khmer, thể hiện lòng tri ân thiên nhiên, ước vọng về mùa màng no đủ, cuộc sống bình yên.

Lễ hội diễn ra từ ngày 3 – 5/11 tại phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng, với chuỗi hoạt động hấp dẫn: Giải Đua ghe Ngo, Lễ Cúng Trăng, Hội chợ xúc tiến thương mại – giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền năm 2025.

Nghi thức Thả đèn nước và Ghe Cà Hâu.

Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025 không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa Khmer Nam Bộ, mà còn khẳng định vị thế của Cần Thơ là trung tâm văn hóa – du lịch của miền Tây, góp phần quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, hội nhập và đậm đà bản sắc dân tộc.