Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam thăm, chúc mừng trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

(VTC News) -

Chuyến thăm diễn ra ngay trước thềm trận chung kết Giải Vô địch Futsal HDBank Sinh viên khu vực TP.HCM năm 2025, sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đồng tổ chức.

Ông Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (thứ năm từ trái sang) trao lẵng hoa chúc mừng trường Đại học Nông Lâm TP.HCM nhân dịp Kỷ niệm 70 năm thành lập trường và 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).

Tại buổi gặp, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải Quang chia sẻ, trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn là cầu nối đưa thông tin đến với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế, đồng thời được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Ông Vũ Hải Quang khẳng định, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các trường đại học trong công tác đào tạo, truyền thông và phát triển nguồn nhân lực. Ông tin tưởng trường Đại học Nông Lâm TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững vị thế là một trong những trung tâm đào tạo hàng đầu của cả nước trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp.

Nhân dịp này, ông Vũ Hải Quang đã trao tặng nhà trường lẵng hoa chúc mừng cùng bức ảnh tư liệu quý “Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ, phóng viên, nghệ sĩ, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Phủ Chủ tịch năm 1967”.

Đại diện lãnh đạo VOV gửi lời cảm ơn trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc tổ chức Giải Vô địch Futsal HDBank Sinh viên khu vực TP.HCM năm 2025, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao trong sinh viên và lan tỏa tinh thần năng động, sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam.

Bức ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ, phóng viên, nghệ sĩ, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Phủ Chủ tịch năm 1967” được lãnh đạo VOV trao tặng trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Thay mặt 25.000 sinh viên và gần 1.000 cán bộ, giảng viên nhà trường, TS. Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của VOV dành cho nhà trường. Ông cho biết hiện nay là thời điểm có nhiều niềm vui, cột mốc lớn của nhà trường với nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển. Trong đó, Giải Futsal Sinh viên TP.HCM 2025 mà trường đăng cai rất thành công là một minh chứng.